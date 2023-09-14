日本10大二手名牌網購站：高質量款式獨特 一萬入手CHANEL中古袋

【中古手袋/中古/二手名牌】日本作為大家旅遊熱門去點，加上日本匯率持續下降，不論是購物消費、吃喝玩樂都令人稱心滿意。網絡上一直有不少關於日本購入名牌手袋的分享，專櫃一手買入及二手中古市場亦同樣引起不少熱議，購入心頭好同樣便宜不少，當中差價更有網民笑稱回本：「賺回機票錢」。



外出旅遊順便入手心頭好固然好事，不過行程緊密又未必能夠去遍所有店家，想更慳水慳力購入奢侈名牌單品：精品服裝、首飾配件、手袋等，不妨借助網絡的力量吧。近日台灣YouTuber 崔咪Tramy 與好友一同分享了10間日本中古網購店，大家可以參詳尋寶、安坐家中享受購物樂。

網購店只靠照片與描述 安全性成疑？

相信網上購物對於大家而言完全是生活的一部分，不少女生相當精打細算，不時留意外國網站優惠，低價享受到商品，絕對是拾到寶！網購一手商品，若有破損、不實亦可以尋找店家客服等幫助，那麼中古名牌、二手精品又是否安全呢？「崔咪Tramy 」分享道日本的名牌中古店比較有保障，店家通常有實物店面，另外亦持有日本政府認可的營業執照，不過大家在網購中古名牌時仍要保持冷靜、細心分析。大家在網購時要注意商品描述中的不同級別，因為每個級別都有一定的評級標準，除了可以了解到新舊程度同時亦會影響商品價錢。

中古商品級別 評級標準（YouTube@崔咪Tramy）

中古商品級別 日本評級標準



SA 級：等同新品，沒有任何使用痕跡

A 級：約9成新，會有一些使用痕跡，例如可以忽略，稍微的花痕、磨損

AB 級：外觀有一些傷痕，不影響正常使用

B 級：使用感強，外觀有比較明顯的傷痕、污漬

C 級：內外觀亦有很多明顯的擦痕和污漬



10大日本二手名牌網購 一萬可入手CHANEL手袋？

「崔咪Tramy 」指網購比較合適對名牌精品有一定程度認識、暫時不方便外地旅遊的女生，網購比起實店購買，能夠輕鬆地貨比三家，不受店家關門時間所限，一機在手就可以購物，相對方便與直接。而且大部分日本網購店的價錢都不含關稅，這樣買下的價錢絕對會比起特意到當地購物便宜，以下為她分享的十間日本二手名牌網購網站：

日本二手名牌網購：1. Hedy

作為從網絡販售起家的Hedy，能夠安排全球配送、免郵的服務，整個體驗相對完善，實店可是連日本本地人都在逛的。「崔咪Tramy 」指這家的選品會偏old fashion感，價格亦會比較親民，而且 Hedy的客服相當細心，大家可以私下查詢實物情況，店員會私下回圖，讓大家更了解商品真實情況。

日本二手名牌網購：2. VINTAGE QOO

相信熱愛CHANEL的女生對VINTAGE QOO 並不陌生，這家店家主售CHANEL熱門、炒賣單品，亦曾經在香港開設過分店面，若對日本實店有興趣的女生，是需要事先網路預約才能參觀選購的！「崔咪Tramy 」指這家店的選品獨特，服飾與單品配件都有，除了網站，大家亦可以留意Instagram直播，相信亦會收獲豐富。

日本二手名牌網購：2. VINTAGE QOO （VINTAGE QOO ）

日本二手名牌網購：3. BRANDS OFF

作為全球性的大型二手精品店， BRANDS OFF在香港、台灣、日本都有分店，它們家除了名聲大噪，亦有經驗豐富的鑑証專員，手袋配件種類豐富並配有清楚描述，不過略為挑剔的是網站略似拍賣網，令購買意欲稍稍下降。

日本二手名牌網購：4. AMORE

AMORE在日本具有2間分店，主售高訂、罕見古董CHANEL單品，聲稱店內有數量超過1000種以上CHANEL的手袋及飾品。「崔咪Tramy 」提醒大家這家價錢會略高，不過同時大讚這家官網提供日文、中英文選擇以及全球免運服務。

日本二手名牌網購：4. AMORE（AMORE）

日本二手名牌網購：5. KOMEHYO

KOMEHYO 是一間已有75年資歷的老牌二手精品百貨，在日本具有86間分店，鑑定師們的經驗可謂爐火純青，不止要會經過三重鑒定，更加上AI鑒定，造就準確率最高可達到99％！「崔咪Tramy 」指若想購入質素B級以上的話，這家是不二之選。這家的選品風格會偏向新品、熱門單品，網站上亦分類清晰，更可以以價錢搜尋。

日本二手名牌網購：5. KOMEHYO（KOMEHYO）

日本二手名牌網購：6. 樂天網站

除了大型、知名的二手名牌店，樂天網站亦是一個不俗的尋寶好去處，日本人亦不時會走訪，因為當中有不少中小型店家會販售單品，大家可以以關鍵字以作豐富比較！

日本二手名牌網購：6. 樂天網站（RAKUTEN）

日本二手名牌網購：7. RAGTAG

名牌手袋並未能夠滿足購物慾？不妨試試日本大型連鎖品牌古著買取店RAGTAG，在日本具有22家分店，網站分類仔細、種類繁多，不少當季新品都能夠尋找到！

日本二手名牌網購：7. RAGTAG（RAGTAG）

日本二手名牌網購：8. JACKROAD

日本旅遊除了名牌手袋、精品服飾，腕錶亦是一大買點，JACKROAD是日本知名的腕錶專賣店，當中的貨存可說是腕錶博物館也不過份，它們聲稱店面隨時有5000支手錶：勞力士（ROLEX）、百達翡麗、卡地亞（CARTIER）等都有。而品牌另一支線則是「BETTYROAD」，主售限量款、 熱賣長青、當季的女款手袋，大家可以以一個相當化算的價錢入手，免卻配貨與等待。

日本二手名牌網購：9. CERVA

CERVA 在網絡間相當低調，它成立於2015年，門店設於名古屋，店面更提供時裝租借服務，而網站上選品豐富價錢合理，手袋、銀包都有。

日本二手名牌網購：9. CERVA（YouTube@崔咪Tramy）

日本二手名牌網購：10. Mercari

若果你自問眼光獨到，對精品名牌了解甚多，可以挑戰一下在跳蚤市場尋寶的體驗，Mercari是一個自由買賣市場，比較多個人户賣家。相比起大型的二手名牌網購店，大家要多花心思在商家溝通，研究商品照片及賣家評價上。不過「崔咪Tramy 」提醒大家自由買賣市場價錢易入手，但同樣較大風險被騙，貨品難分真假，不幸碰上真假紛爭或質量退貨就比較沒保障。