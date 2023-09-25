Valentino2023｜秋冬顛覆傳統正裝！以「Black Tie」打破著裝介限

Valentino Fall/Winter 2023，以「Black Tie」為主題，在大眾印象中領呔都會聯想至西裝、正裝、上班等較正規的男士穿搭，但這次在品牌創意總監Pierpaolo Piccioli手中，將會是打破場地、性別介限的存在。一起來看看「Black Tie」在Valentino Fall/Winter 2023中如何被演繹，以及如何打破過往框架。



Valentino創意總監以Black Tie為2023秋冬系列主題（Valentino）

Valentino創意總監以Black Tie為2023秋冬系列主題

Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli，在Fall/Winter 2023中，以常見但不是人人都需要Black Tie為主題，注入時裝中設計出全新系列，打破場地、性別介限，成為不論男女都演繹的服裝。在這次時裝中，有以黑色領呔延伸出的全身連身裙，在裙身再巧妙佈滿閃耀珠片，讓人眼前一亮。

以各種元素展現品牌獨有的魅力（Valentino）

以各種元素展現品牌獨有的魅力

領呔在這次系列中，會以不同的形態呈現，在簡約隨性的日間服裝中，會是更在意剪裁，巧妙運用各種元素，像是羽毛、薄紗、鏤空裙裝、珠片等，優雅地展現品牌獨有的特性和生命力。

時裝採用寬鬆輪廓及柔軟舒適的面料（Valentino）

今年的時尚潮流其中一個關鍵字，正正是「Athleisure」，這次Valentino亦將這元素融入其中，部分時裝採用寬鬆輪廓及柔軟舒適的面料，使正裝變得與以往不同，成為日常也穿著的服飾。

Valentino Garavani的鞋履、手袋及配飾（Valentino）

除此之外，Valentino的Rockstud鉚釘系列，自2010年首度現身，一直是品牌標誌性元素，於今季亦成為亮點之一。鉚釘於這次出現在Valentino Garavani的鞋履、手袋及配飾之上，再次演繹出Valentino關於歷史與現代、文藝復興和龐克文化等碰撞出的美學，並為品牌多面向的身份帶來劃時代的意義。