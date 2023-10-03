瑜伽品牌推薦｜5大高性價比：lululemon舒適好看、Descente顯瘦

【瑜伽品牌推薦】瑜伽運動成了近年愛歡迎的運動之一，只要有一張瑜伽墊就能隨時隨地運動，又能修身使身體線條更好看，是不少女生首選的居家運動之一。提到瑜伽就不得不提瑜伽服，換上舒適的瑜珈服，不僅能為我們運動時提供更好保護，更是大家運動時打卡必備服裝，這次《01女生》記者就為大家推介5個高性價比的瑜伽服品牌，都是集功能與時尚於一身的，在選擇時不妨考慮一下！



瑜伽品牌推介1. lululemon Align™ 不對稱設計運動內衣 HK$480

購買方法：lululemon官網

lululemon是來自加拿大的知名瑜伽品牌，也是不少人入門首選！其中Align是lululemon最受歡迎的系列之一，產品設計由剪裁、布料舒適度、靈活度、觸感到顏色，都是讓人一試愛上。系列中的Align運動內衣及Align緊身瑜伽褲，都是採用品牌研發的Nulu™面料，擁有良好延展性、透氣排汗等特性，更添加Lycra®纖維以維持布料彈性和形狀，讓運動時更舒適自在。

瑜伽品牌推介1. lululemon Align™ 不對稱設計運動內衣 HK$480（lululemon）

瑜伽品牌推介2. adidas HYPERGLAM 低強度支撐內衣 HK$251（原價HK$359）

購買方法：Adidas官網

adidas的瑜伽運動服裝，是不少女星運動時愛穿的品牌。其中HYPERGLAM 低強度支撐內衣，更是倪晨曦親身試穿後推薦，這款瑜伽服很適伽瑜伽強度較低的人士。瑜伽服採用彈性物料，提供緊身承托，助你達到健身目標，闊圓領設計、順滑交叉搭帶和縷空細節，可展現完美鎖骨，在達到健身目標同時也能拍下一張張好看的運動打卡照。

瑜伽品牌推介2. adidas HYPERGLAM 低強度支撐內衣 HK$251（原價HK$359）（adidas）

瑜伽品牌推介3. Nike DRI-FIT ALATE ELLIPSE 運動內衣 HK$399（原價HK$449）

購買方法：Nike官網

Nike的女子瑜伽系列，有專為不同運動強度設計運動服飾，是不少人的愛穿的運動品牌。其中DRI-FIT ALATE ELLIPSE運動內衣，採用順滑面料打造，提供柔軟非凡的穿著體驗。此外柔軟紗線精湛織造，讓大家在彎腰、伸展和移動時暢享柔軟舒適，且具備恰到好處的彈性，及不易變形，在每次穿著時都能提供很好的貼合感。

瑜伽品牌推介3. Nike DRI-FIT ALATE ELLIPSE 運動內衣 HK$399（原價HK$449）（Nike）

瑜伽品牌推介4. Descente WOMEN'S DOLPHIN SKIN VEST 女士運動背心

Descente是來自日本的運動服裝品牌，曾為不少國家運動隊提供隊服，品質讓人信賴。其中瑜伽服也是讓人一試愛上的產品之一，這款運動背心，採用輕盈柔軟的面料，具有極好的彈力及極好的伸縮性，不但不會刺激皮膚還能牢固地支撐胸部肌肉，很適合健身運動。此外運動背心長度略長，包裹身體的設計，穿著舒適且有修身的效果，是不少女生愛穿的款式。

瑜伽品牌推介4. Descente WOMEN'S DOLPHIN SKIN VEST 女士運動背心

瑜伽品牌推介5. Her own words 可持續環保無縫針織 REHERBAFOAM™ & REEXTRASKIN™運動胸圍 HK$398

Her own words是香港原創內衣品牌，以精心打造高品質又卓越的產品，備受女生們喜愛。其中REHERBAFOAM™ & REEXTRASKIN™前拉鏈運動胸圍，採用REherbafoam™棉杯代替普通棉杯，25%取材自可再生的植物油，生產過程中減少二氧化碳排放，減輕地球的負擔。更以環保尼龍紗針織成運動胸圍，高彈舒適物料，進行帶氧訓練時提供足夠的承托力。加上獨特的前拉鏈設計，很適合運動時打卡，更是方便運動大量流汗後穿脫。