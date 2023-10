瑜伽品牌推薦｜5大高性價比：lululemon舒適好看、Descente顯瘦

【瑜伽品牌推薦】瑜伽運動成了近年愛歡迎的運動之一,只要有一張瑜伽墊就能隨時隨地運動,又能修身使身體線條更好看,是不少女生首選的居家運動之一。提到瑜伽就不得不提瑜伽服,換上舒適的瑜珈服,不僅能為我們運動時提供更好保護,更是大家運動時打卡必備服裝,這次《01女生》記者就為大家推介5個高性價比的瑜伽服品牌,都是集功能與時尚於一身的,在選擇時不妨考慮一下!



lululemon是來自加拿大的知名瑜伽品牌,也是不少人入門首選!其中Align是lululemon最受歡迎的系列之一,產品設計由剪裁、布料舒適度、靈活度、觸感到顏色,都是讓人一試愛上。系列中的Align運動內衣及Align緊身瑜伽褲,都是採用品牌研發的Nulu™面料,擁有良好延展性、透氣排汗等特性,更添加Lycra®纖維以維持布料彈性和形狀,讓運動時更舒適自在。

adidas的瑜伽運動服裝,是不少女星運動時愛穿的品牌。其中HYPERGLAM 低強度支撐內衣,更是倪晨曦親身試穿後推薦,這款瑜伽服很適伽瑜伽強度較低的人士。瑜伽服採用彈性物料,提供緊身承托,助你達到健身目標,闊圓領設計、順滑交叉搭帶和縷空細節,可展現完美鎖骨,在達到健身目標同時也能拍下一張張好看的運動打卡照。

Nike的女子瑜伽系列,有專為不同運動強度設計運動服飾,是不少人的愛穿的運動品牌。其中DRI-FIT ALATE ELLIPSE運動內衣,採用順滑面料打造,提供柔軟非凡的穿著體驗。此外柔軟紗線精湛織造,讓大家在彎腰、伸展和移動時暢享柔軟舒適,且具備恰到好處的彈性,及不易變形,在每次穿著時都能提供很好的貼合感。

Descente是來自日本的運動服裝品牌,曾為不少國家運動隊提供隊服,品質讓人信賴。其中瑜伽服也是讓人一試愛上的產品之一,這款運動背心,採用輕盈柔軟的面料,具有極好的彈力及極好的伸縮性,不但不會刺激皮膚還能牢固地支撐胸部肌肉,很適合健身運動。此外運動背心長度略長,包裹身體的設計,穿著舒適且有修身的效果,是不少女生愛穿的款式。

Her own words是香港原創內衣品牌,以精心打造高品質又卓越的產品,備受女生們喜愛。其中REHERBAFOAM™ & REEXTRASKIN™前拉鏈運動胸圍,採用REherbafoam™棉杯代替普通棉杯,25%取材自可再生的植物油,生產過程中減少二氧化碳排放,減輕地球的負擔。更以環保尼龍紗針織成運動胸圍,高彈舒適物料,進行帶氧訓練時提供足夠的承托力。加上獨特的前拉鏈設計,很適合運動時打卡,更是方便運動大量流汗後穿脫。

