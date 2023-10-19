秋冬髮色趨勢2023｜16星級造型範本！原來女神都愛染蜜糖棕色？

踏入秋冬，不知是否近日感受到多分涼意，令人想轉換髮色提升心情？秋冬髮色趨勢2023傾向沉穩自然色調，以呼應Quiet Luxury的風格。若然不知髮色如何襯搭，以下整理出16個髮型範本，或會有個合符你的心意。



秋冬髮色趨勢2023範本1. 少女時代成員秀英 - 黑茶色

秋冬髮色趨勢2023範本1. 少女時代成員秀英 (Loro Piana提供)

秋冬髮色趨勢2023範本2. 少女時代成員太妍 - 黑茶色

相較於秀英，擁有童顏的太妍，則以活力的中長髮，並將瀏海捲曲，由於黑調帶清純感覺，故這做法更為強調減齡效果。

秋冬髮色趨勢2023範本2. 少女時代成員太妍 (IG@taeyeon_ss)

秋冬髮色趨勢2023範本3. Collar成員Ivy So - 黑茶色

予人神感迷人的Ivy So，在日前出席YSL Beauty活動時，以標誌的黑長直髮拍攝造型，頭頂則以三七分界，為髮型打造空氣和層次，以減輕沉悶色感。由於外表年輕，非常適合以直髮，打造俐落感，展現型格的一面。

秋冬髮色趨勢2023範本3. Collar成員Ivy So (YSL Beauty提供)

秋冬髮色趨勢2023範本4. 泫雅 - 蜜糖棕色

近期較低調的泫雅，髮色回到較深的蜜糖棕色，沉穩得來亦具特色，在燈光照射下，更看出濃郁色澤，散發女神氣質。為營造少女感，她選擇半馬尾髮型，髮圈使用鮮明的螢光色，並將髮尾捲成小波浪，締造優雅魅力。

秋冬髮色趨勢2023範本4. 泫雅 (IG@hyunah_aa)

秋冬髮色趨勢2023範本5. 少女時代成員允兒 - 蜜糖棕色

蜜糖棕色較適合看來溫婉和文靜的女生，像是允兒般，在拍攝Miu Miu形象照時，以三七分界直髮搭髮尾外卷，營造復古典雅的氛圍。在陽光的照射下，允兒的開朗個性與髮色非常融合，展現出溫暖親切的女神一面。

秋冬髮色趨勢2023範本5. 少女時代成員允兒 (IG@yoona__lim)

秋冬髮色趨勢2023範本6. Krystal - 蜜糖棕色

被喻為「冰山公主」的Krystal，近日亦染蜜糖棕髮色。喜歡隨性風格的她，以超微捲的中分髮型，襯搭西裝外套，締造出帶質感的法式時尚。

秋冬髮色趨勢2023範本6. Krystal (IG@vousmevoyez)

秋冬髮色趨勢2023範本7. 泳兒 - 白金色

近年傾向淺髮色的泳兒，早前選擇白金色打造形象。她都會將長瀏海斜剪，弄出髮型弧度，後方則齊剪，以添清爽感覺，看來帶有中性型格魅力。

秋冬髮色趨勢2023範本7. 泳兒 (IG@vincychan)

秋冬髮色趨勢2023範本8. LE SSERAFIM成員恩採 - 白金色

在LE SSERAFIM即將推出的歌曲中，忙內恩採便以白金髮色拍攝概念照。由於她擁有大眼睛，因此像娃娃般的齊瀏海，更能突顯優勢，並將其餘頭髮向後紮起，打造出清爽型格的魅力。

秋冬髮色趨勢2023範本8. LE SSERAFIM成員恩採 (IG@le_sserafim)

秋冬髮色趨勢2023範本9. Collar成員Marf - 白金色

在近日的廣告照中，Marf以白金色髮展現出型格一面。不僅將瀏海撥開締造空氣感，她特別以黑髮挑染，讓整個人看來更有神，同時具備層次感。在髮尾方面，她則向外捲曲，營造俐落感，並以濕髮技巧，增添隨性感覺。

秋冬髮色趨勢2023範本9. Collar成員Marf (IG@_marifemarife_)

秋冬髮色趨勢2023範本10. 韓韶禧 - 櫻花棕色

若然喜歡少女氛圍，可像韓韶禧般，於深啡髮混合櫻花色調，提升甜美柔和感覺。相較整個頭都是紅調，這個做法會較易駕馭，襯搭的風格也較多，韓韶禧將頭髮紮成低馬尾再紮辮，讓頭髮自然散落，締造隨性優雅氛圍。

秋冬髮色趨勢2023範本10. 韓韶禧 (IG@xeesoxee)

秋冬髮色趨勢2023範本11. kayan9896 - 櫻花棕色

網絡紅人kayan9896近日拍攝的Prada廣告中，亦以櫻花棕色示人，並以九一分界的長直髮，打造空氣感，而分界的弧度，亦予人俐落感覺，締造簡約時尚的魅力。

秋冬髮色趨勢2023範本11. kayan9896 (IG@kayan9896)

秋冬髮色趨勢2023範本12. IVE成員Rei - 櫻花棕色韓團IVE的日籍成員Rei，則選擇櫻花棕色。現年19歲的她，將頭髮分界成閃電形，同時兩邊頭髮捲曲紮起，讓髮尾隨意散落，打造隨性的空氣感魅力，同時Y2K的玩味形象，亦與她相當匹配。

秋冬髮色趨勢2023範本12. IVE成員Rei (IG@ivestarship)

秋冬髮色趨勢2023範本13. LE SSERAFIM成員允真 - 楓葉焦糖色

在LE SSERAFIM日前的香港演唱會，成員允真以楓葉焦糖髮色示人，予人亮眼感覺。相較蜜糖棕色，這色調偏顯眼和鮮艷，而暖色調亦適合偏白的膚色，不需花巧髮型，像允真般簡直於後方使用蝴蝶結夾，已經充滿特色。

秋冬髮色趨勢2023範本13. LE SSERAFIM成員允真 (IG@jenaissante)

秋冬髮色趨勢2023範本14. Collar成員Marf - 楓葉焦糖色

近日楓葉焦糖色非常受歡迎，Marf早前亦曾染這髮色，並以俐落的一刀切髮型，展現出型格的個性。

秋冬髮色趨勢2023範本14. Collar成員Marf (IG@_marifemarife_)

秋冬髮色趨勢2023範本15. 李聖經 - 奶茶色

若然膚色偏白，亦適合較淺的奶茶色，如李聖經般，便以氣質女神般的長直髮，襯搭中分髮型，加上八字瀏海締造空氣感，散發出優雅知性的魅力。

秋冬髮色趨勢2023範本15. 李聖經 (IG@heybiblee)

秋冬髮色趨勢2023範本16. Aka - 奶茶色

五官精緻的Aka，早前也染奶茶髮色，配搭標誌的娃娃瀏海，打造出甜美感覺。為提升精神氣息，她將頭髮向後方紮起，以展示出面形輪廓，並將耳邊的髮絲輕輕拉出，以修飾面形。