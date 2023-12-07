Hermès最大股東重整遺產繼承！計劃收養51歲園丁、他或獲逾半財產

相信所有人都認識Hermès，即使不熟悉名牌的人，都會聽過這名字。而品牌背後的故事，亦得到不少人關注，在最近的新聞報道中，創辦人Thierry Hermès的其中一個第五代繼承人Nicolas Puech，日前有指「更改」遺囑，取消原來Isocrates Foundation的繼承協議，並正申請收養一位51歲的園丁，若完成程序，對方或可承繼逾半財產？



自1837年，創辦人Thierry Hermès成功打造時尚王國，手袋得到不少時尚人士青睞，公司股價總值更達約2,020億美元。Nicholas Puech現為公司的最大股東，持5.7%股份。現年80歲的他，素來行事低調，而且膝下無子女，雖在2014年從董事會退休，但仍持有公司股份，據《Bilan》雜誌曾進行的調查指出，其財富估計為90至100億瑞士法郎。

Hermès第五代繼承人Nicolas Puech，日前有指「更改」遺囑，並正申請收養一位51歲的園丁？(IG@hermes)

雖然Nicholas Puech曾在2011年設立Isocrate基金會，透過資助打擊虛假資訊，並簽訂繼承協議，過世後會將財產轉為基金會使用。不過基金會近日表示，「始創人取消繼承協議的意願」，並對此感遺憾，「在人際衝突和各種慾望的背景下，公共事業活動的可持續性受到威脅。」

若完成程序，該園丁或可承繼逾半財產？(IG@hermes)

根據《日內瓦論壇報》（Tribune de Genève）報道，他們追溯一封去年10月的信件，指出當時Nicolas Puech指示一名律師「整理」其遺產狀況，並打算收養一位園丁，若然過程順利，對方可以繼承「至少一半」遺產。據悉，這位園丁年約「51歲」，「曾為園丁和雜工」，「並來自摩洛哥家庭」，Nicolas Puech曾送他各一處摩洛哥房產及瑞士別墅。亦有指其妻為西班牙人，兩人育有兩名子女。