毛毛鞋推薦2025｜冬日必備毛毛拖鞋、雪靴！毛絨元素打造反差感

毛毛鞋推薦|不論是藝人、網絡上都出現各式各樣的毛茸單品:毛毛拖鞋,低筒、中筒的毛毛靴或雪靴、毛衣外套、毛毛手袋等。而毛茸單品混配西裝外套、風衣等,更可以營造出反差,打造都市時尚感!不過對於身處亞洲的女生,毛毛鞋又好像未必大派用場,其實只要選擇較輕盈或拖鞋款,四季都可以輕鬆穿著。



天氣一凍,保暖又時尚必備元素必定是軟萌可愛的毛毛。大家不妨試試先從千元的毛毛鞋開始入手嘗試,既不重負擔,又可以感受一下毛茸的魅力!

時尚狂迷必入手!

作為紅遍歐美時尚圈的義大利雪靴品牌MOON BOOT,Dua Lipa、Mariah Carey 私下穿搭 和Justin Bieber《Honest》MV中亦可見其跡影。MOON BOOT受人類登陸月球啟發而誕生,以重份量感以及多款顏色選擇著名。而這款 「Icon」 雪地靴,靈感源自阿波羅 11 號宇航員的太空鞋,以白色人造皮草配合人造皮革製成,綴以鞋帶環繞靴筒,時尚與保暖同在!

高質義大利工藝

想感受義大利精湛工藝,低調奢華的 TOD'S 絕對不能錯過。 這款 「Winter Gommini」 靴子,以絨軟的羊毛皮配合橡膠豆豆鞋底製作,鞋背綴以致敬品牌標誌性五金的大號鏈條貼花,讓天氣寒冷仍能享受穿衣打扮的樂趣。

以「髒污感」見稱的義大利品牌 GOLDEN GOOSE(GGDB),可以說是潮人們必備的穿搭單品。Superstar波鞋更是集休閑感與實用於一身,這款啡色麂皮波鞋配上內裏毛茸,加上星形設計,既保留輕盈感同時不失保暖度。

毛毛鞋推薦:GOLDEN GOOSE Super-Star in beige suede and shearling with metallic leather star HK$6,100(GOLDEN GOOSE)