韓韶禧下班後愛用小眾品牌！$16起女神同款袋：宋慧喬也愛這品牌

韓國女神韓韶禧近日多輯的「神顏照片」，引起全城熱議，加上其親切個性，相信無論男女都會被迷住。作為Dior品牌大使的她，日前出席香港活動及巴黎男裝秀時，多番以Dior造型和手袋打扮，展現出優雅動人的氣質。雖然近年知名度一躍攀升，但韓韶禧依然一貫貼地作風，「下班後」也會使用小眾品牌手袋，而且款式都很特別和漂亮，以下盤點其中5款，價錢只需約76港元起。



韓韶禧穿搭非甜美公主風卻得Dior歡心？盤點4大「黑天鵝系」造型

韓韶禧愛用小眾品牌手袋1. emis Leopard Fur Mini Bag 售64,000韓圜（約376港元）

簡單實用的托特袋，似乎是韓韶禧的最愛，會不時配帶出門，當中每次被粉絲捕獲時，較常見到emis的環保袋。而她亦曾在去年4月時，於社交媒體分享日常照，以黑色吊帶裙搭襯紫色針織上衣，同時揹著emis的豹紋小袋，打造出美艷和華麗的風格。除了韓韶禧，其偶像宋慧喬也是emis的粉絲呢！

宋慧喬出席活動獲讚似王室成員！私下支持小眾品牌：同款袋只$194

韓韶禧以黑色吊帶裙搭襯紫色針織上衣，同時揹著emis的豹紋小袋，打造出美艷和華麗的風格。 (IG@xeesoxee)

韓韶禧愛用小眾品牌手袋1. emis Leopard Fur Mini Bag (emis)

韓韶禧愛用小眾品牌手袋2. JEDREFEB5 Butterfly Shoulder Bag 售108,000韓圜（約635港元）

韓韶禧日前飛往香港旅遊時，於社交媒體分享機場照片，可見她造型簡單，配搭韓國小眾品牌JEDREFEB5的手袋，以增添幾分甜美感。手袋予人舒適軟綿的感覺，配搭帶垂墜感的皺褶肩帶，並在兩邊縫上蝴蝶結，締造優雅時尚的街頭感覺。韓韶禧早年亦曾多次用這個品牌的手袋，似乎相當喜愛。

韓韶禧愛用小眾品牌手袋2. JEDREFEB5 Butterfly Shoulder Bag (IG@xeesoxee & JEDREFEB5官網)

韓韶禧愛用小眾品牌手袋3. JANSPORT Superbreak 背囊 約HK$369

喜歡日常輕便感的韓韶禧，也會使用背囊，在去年3月分享日常照時，便以帶古著感的拼接牛仔外套，襯搭JANSPORT黑色背囊，加上悠閒的漁夫帽，展現出隨性和時尚感覺。背囊設計簡潔實用，可以擺放多樣物品，加上布料輕巧，難怪韓韶禧都愛使用。

韓韶禧愛用小眾品牌手袋3. JANSPORT Superbreak 背囊 (IG@xeesoxee & JANSPORT官網)

韓韶禧愛用小眾品牌手袋4. Jellycat 彩虹袋 售40歐元（約339港元）

早前出席腕錶品牌OMEGA的活動前，韓韶禧便到尖沙咀的K11 MUSEA逛街，並在MoMA店購買不少「戰利品」。她亦即時配帶Jellycat彩虹袋拍照，與當日的造型非常合襯，展現出可愛甜美的氛圍。

韓韶禧愛用小眾品牌手袋4. Jellycat 彩虹袋 (IG@xeesoxee)

韓韶禧愛用小眾品牌手袋5. 3COINS 多啦A夢托特袋 售300日元（約16港元）

韓韶禧似乎對可愛的東西情有獨鍾，她曾於社交媒體分享街頭照，可見一身型格黑色打扮的她，側面揹著多啦A夢圖案托特袋，展現出反差魅力。這款手袋價錢亦超級親民，是日本雜貨店為慶祝多啦A夢50周年而聯乘打造的商品系列，在2020年8月推出第2彈時有售，如店名（商品定價多為3個百元銅板）所指，只需300日圓便能入手。