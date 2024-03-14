屯元天三宗截車斬人｜為挫黑幫氣焰　大批警員酒吧麻雀館高調查牌

周三（13日）凌晨，屯門、元朗及天水圍接連發生三宗截車斬人案，釀成3人受傷，據悉事件源於黑幫「新義安」及「勝和」在酒吧的爭女糾紛。事件引起全港嘩然，警方高度重視案件，並於同日晚上拘捕多人，拘捕行動仍在繼續，不排除更多人落網。同一時間，警方新界北總區於晚上在元朗及屯門一帶高調「掃場」，多個部門警務人員聯合展開「犁庭掃穴」反黑行動，打擊黑幫氣焰。

13日晚上11時左右，逾半百警員包括有組織罪案及三合會調查科（O記）、反三合會行動組（反黑)、及機動部隊（PTU）及衝鋒隊（EU）人員，帶同警犬等，先後到達元朗炮仗坊，向兩間麻雀館查牌，及後再到附近一間酒吧查牌；而另一批為數幾十名警員，亦高調到達屯門井財街一間酒吧查牌。



警員帶同警犬到場查牌。(陳永武攝)

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警方於深夜時份，亦在其facebook專頁發帖文講述是次行動。警方指，新界北總區反三合會行動組聯同各警區刑事部、機動部隊、衝鋒隊等人員，於今晚(3月13日)起在新界北各區展開「犁庭掃穴 (LEVINGTON)」的反罪惡及反黑社會行動，以打擊暴力罪案、黑社會相關活動及其收入來源。截至晚上11時，行動暫時拘捕13人，全部被捕人均有黑社會背景。行動仍在進行中，將會有更多人被捕。警方重申，打擊黑社會活動是警務處處長首要行動項目之一，會繼續加強情報搜集以及適時作出重點執法行動。

警員帶同警犬到麻雀館查牌。(陳永武攝)

警員到元朗大馬路一間酒吧查牌。(陳永武攝)

警方在FACEBOOK專頁發帖文講述是次反黑行動。

▼屯門截車斬19歲平治男司機▼



傷者的平治座駕，車門被撞脫。

首宗事件發生於周三（13日）凌晨1時許，一輛白色平治私家車，駛至三聖街輕鐵三聖站一間中學對開時，突然被兩輛私家車截停，多人繼而下車，用開山刀斬向坐在平治的19歲男子，刀手逞兇後逃離現場，警方接報到場，發現男傷者雙腳被斬，昏迷由救護車送往屯門醫院治理。據了解，

▼元朗私家車被4車包圍▼



其後於凌晨3時許，元朗發生企圖傷人案。一名28歲姓陳男子和一名朋友，將私家車泊在元朗康景街一帶，突然有至少4輛私家車駛至，大約20人手持木棍和利刀破壞陳男車輛，陳男立即開車突圍，先將車駛至青山公路元朗段，再前往元朗警署自行報警，陳男和朋友沒有受傷。

▼天水圍私家車遭多車圍堵撞燈柱 兩男被斬▼



白色私家車撞毀交通燈柱及路牌，車身盡毀，安全氣袋彈出，車身被濺上血跡。（蔡正邦攝）

及至凌晨5時許，一輛白色私家車駛至天水圍天瑞公園單車徑對開時，突然被3至4輛私家車圍堵，隨後歹徒落車揮刀斬向白色私家車內的兩名男子，兩人均手腳受傷、神智清醒。24歲男子被送往屯門醫院治理，另一名30歲男子則被送往天水圍醫院治理。