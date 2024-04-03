樂翠臺維修風波︱管委會註冊未批　惹官非兼無錢用　恐停電無𨋢用

柴灣樂翠臺億元大維修風波，業主們雖投票撤換管委會及中止大維修合約，但新任管委會上任後，前法團主席瞿偉忠隨即入稟土地審裁處，質疑特別業主大會的合法性。新管委會疑因此未能成功註冊，導致認受性存疑，管理公司不太願意合作，又無法更新銀行帳戶簽署及動用資金繳付屋苑開支，屋苑欠款約300萬元，恐面臨隨時停電及「無保險」等危機，屆時升降機等公共設施或要停用。此外，工程顧問及工程承建商等拒絕提供工程合約及保險單等資料，令處理大維修後續事宜陷入膠著。新任管委會今日（3日）發通告向業主解釋屋苑情況，副主席黃志佳坦言現時「內憂外患」，情況嚴峻，故希望民政事務署及土地註冊處提供協助。



樂翠臺新一屆委員會委員。(資料圖片/陳永武攝)

新任管委會註冊未批 銀行戶口遭凍結無錢用

樂翠臺新任管委會今日（3日）發通告指，自樂翠臺「周年業主大會」及「特別業主大會」完結後，新任管委會於3月13日隨即到土地註冊處登記，惟至今仍未收到當局回覆註冊進度，導致他們未能更新銀行帳戶簽署。此外，由於前任管委會因大維修爭議令法團戶口自今年1月1日起凍結至今，因此屋苑已有3個月無法繳付一切開支，包括水電、公共地方保險、清潔及管理等。

屋苑拖久3個月款項 恐停電、無𨋢用、停保險

黃志佳表示，他們早前收到電力公司的警告信，指屋苑若未能於3月26日前繳交電費，將暫停電力供應。管委會已聯絡各部門處理，現時屋苑仍有電供應。不過電力公司沒有就此提供正面回應，也沒有表明供電限期，令黃志佳擔心屋苑恐面對隨時斷電的危機。

黃志佳又提到本周一（1日）是屋苑保險繳費期限，管委會同樣寫信予保險公司說明情況，希望可延長繳費期限，至今仍等待回覆。黃說，考慮到安全及法律問題，管委會有機會因而暫停升降機及所有公共設施，不得不令屋苑變成「三無」大廈。

由於無法繳交維修及通渠等費用，居民正受衛生問題困擾，包括屎渠淤塞導致屎水淹浸停車場及影響住戶單位等，種種問題令居民鼓譟，過千名居民在群組中爭執，要求管委會盡快解決。

3月12日當選的新任管委會副主席黃志佳（左一）。（資料圖片）

管理公司指屋苑拖欠263萬元開支仍未支付

通告中引述屋苑管理公司的說法，指今年1月1日起，屋苑有約263萬元開支仍未支付。而管理公司只會為公司提供的服務墊支，其他一概不理。黃志佳質疑，管理公司態度敷衍，只是「口頭話會墊支」，但卻多翻推搪，沒有實質行動，而管理公司亦未能提供263萬元的支出細項，亦沒有就屋苑事宜提供協助，令管委會深感困擾。

前法團主席入稟質疑特別業主大會合法性

黃志佳指，早前在民政署協助下，土地註冊處原本向他們表示只需2至3天便能完成註冊，惟前法團主席瞿偉忠已入稟土地審裁處，指3月12日的特別業主大會為非法進行，並不成立。由於管委會面臨官非，黃相信因此導致管委會未能完成註冊，故處理屋苑問題遇到不少掣肘。

3月12日，樂翠臺舉行「周年業主大會」及「特別業主大會」



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3月12日，前任法團主席與委員拉隊離場



管委會未正式註冊 各方拒絕提供大維修合約等資料

至於大維修的問題，黃坦言即使管委會要求法團律師、工程顧問、工程承建商提供資料及文件，包括合約及工程保險單等，惟他們均以管委會未正式註冊為由拒絕，令管委會在處理大維修後續問題困難重重。即使居民要求拆去大廈外牆發霉的竹棚，管委會亦因未能翻查保險及賠償文件而無能為力。

柴灣樂翠臺爆出大維修風波，去年9月已有工人到屋苑搭棚。（資料圖片/黃偉民攝）

黃補充，2021年屋苑第三座因沒有無障礙通道設計而接獲平機會投訴，該項目同於3月12日的大會中與大維修工程一同被否決。管委會其後收到平機會信件，指有人藉此向平機會控告管委會。管委會只能自行草擬信件予平機會解釋現況。

面對官司、管理公司不合作、管委會未能正式註冊、否決大維修後衍生問題，以及居民投訴等，管委會坦言現時有心無力。由於前法團主席的官司可能到7月後才正式開審，黃志佳擔心屋苑不可能支撐到7月，冀盼土地註冊處盡快完成註冊，讓他們解決屋苑事項。