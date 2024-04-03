勝和撻朵｜「承駿」29歲女友涉兩罪被捕　增至3人落網

網上片段流傳，有兩男在洪水橋下車理論，其間有人亮螺絲批指嚇，並撻朵自稱為「我和勝和呀！」，要求對方道歉。警方其後拘捕兩名男子，據悉包括綽號「承駿」的38歲踢拖男及其42歲男子南邊圍和勝和頭目「傑佬」。警員經再進一步調查，今日（3日）下午約5時在屯門區以涉嫌「自稱三合會成員」及「藏有攻擊性武器」拘捕一名29歲姓岑女子。據悉，為「承駿」女友，她現正被扣留調查。

至於被捕38歲男子已被暫控一項「自稱三合會成員」罪、一項「藏有攻擊性武器」罪、一項「停牌期間駕駛」罪及一項「駕駛時沒有有效第三責任保險」罪，今早提堂，案件押後至5月3日上午於屯門裁判法院再提訊。42歲被捕男子早前已獲准保釋候查，須於5月上旬向警方報到。



涉案踢拖男曾一度持棍喝罵白車男司機。（讀者提供影片截圖）

事發於3月30日凌晨4時，一名男子駕駛涉事白色私家車，尾隨另一輛私家車沿元朗體育路行駛，兩車未曾發生任何交通事故。他其後將車停泊於洪水橋田心路近田廈路的村口位置等朋友。其時，載有另一對情侶的私家車，沿田廈路駛至，一名踢拖男獨自下車，聲稱不滿事主早前開車緊隨。整個過程由踢拖男的女伴拍片記錄。其間踢拖男涉嫌「撻朵」自稱三合會成員，並疑取出螺絲批指嚇事主及要求他道歉，事主亦多次道歉。影片其後在網上瘋傳，警方經調查後拘捕兩男一女。