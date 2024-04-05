樂翠臺維修風波︱新管委會成功註冊　將處理銀行戶口及保險等事務

柴灣樂翠臺億元大維修風波，業主們早前已投票撤換管委會及中止大維修合約，惟新管委會遲遲未能成功註冊，更因無法更新銀行帳戶而不能繳付屋苑開支，一度面臨停電及「無保險」等危機。樂翠臺業主立案法團今日（5日）發公告，指已於今日收到土地註冊處通知及確認成功註冊，確立新管委會已於3月12日更新。管委會又稱，將着手處理保險、銀行戶口、大維修合約等一切屋苑事務，籲住戶留意法團的最新動向。土地註冊處今日回覆《香港01》查詢時亦確認，經審視個案後，信納法團呈交通知書及相關申報資格陳述書之真確性，並已接納有關文件存案，更新該法團的登記冊。



另外，新管委員的委員指出，前管委會主席瞿偉忠已於3月13日，以「法團主席」的名義及使用法團印章，入稟土地審裁處，申請業主大會無效，相關案件已排期於7月2日在區域法院進行「非正審」聆訊。



樂翠臺新一屆委員會委員。(資料圖片/陳永武攝)

一度因未能更新銀行帳戶恐面臨停電 新管委會稱會著手處理

自3月12日樂翠臺「周年業主大會」及「特別業主大會」完結後，新任管委會已於3月13日到土地註冊處登記，惟一直遲遲未獲回覆，他們因此未能更新銀行帳戶簽署；加上由於前任管委會因大維修爭議令法團戶口自今年1月1日起凍結至今，因此屋苑已有3個月無法繳付一切開支，管理公司曾指屋苑有約263萬元開支仍未支付。新管委會早前更收到電力公司的警告信，指屋苑若未能於3月26日前繳交電費，將暫停電力供應。

直至今日，樂翠臺業主立案法團發公告，指已收到土地註冊處通知及確認成功註冊，確立管委會已於3月12日更新，管委會將着手處理保險、銀行戶口、大維修合約等一切屋苑事務，籲住戶留意法團的最新動向。

3月12日，樂翠臺舉行「周年業主大會」及「特別業主大會」



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土地註冊處：確認已接納文件 更新法團登記冊

土地註冊處今日回覆查詢時亦確認，經審視個案後，基於信納該法團呈交通知書及相關申報資格陳述書之真確性，處方已接納有關文件存案，並更新該法團的登記冊。根據《建築物管理條例》第12(3)條，如法團的登記詳情有任何變動，管理委員會秘書須在28天內按指明格式 （即「更改註冊事項通知書」）通知土地註冊處處長。

處方續指，根據《條例》接納法團的文件存案，並不代表該處確認委任管理委員會委員決議之有效性，或確認管理委員會委員具備有效法律地位。如通知書上更改註冊事項的有效性涉及爭議，土地審裁處具有聆訊及裁決《條例》條文的釋義及執行涉及法團、管理委員會及其主席、秘書及司庫的權力及職責的有關法律程序的司法管轄權。

柴灣樂翠臺爆出大維修風波，去年9月已有工人到屋苑搭棚。（資料圖片/黃偉民攝）

民政處：港燈同意酌情處理 准法團完成銀行戶口手續後付電費

東區民政事務處早前回覆《香港01》指，當選的管委會正處理銀行戶口、公共電力費用、第三者風險保險續保等事宜，民政處經與他們溝通後，已就電費一事與港燈溝通，說明樂翠臺目前的情況，港燈同意酌情處理樂翠臺公用部分的電力費用，讓法團在完成戶口相關手續後才支付相應費用。至於法團的第三者風險保險續保事宜，據民政處了解，新管委會已就續保事宜聯絡保險公司，保險公司已同意將續保日期延期至4月中。新管委會亦正與保險公司商討，豁免延遲續期的手續費。

3月12日，前任法團主席與委員拉隊離場

