港車北上｜保時捷死火車主求救　拖車公司未收訂金北上慘被放飛機

近期港車北上自駕遊成風，周日（21）有一名保時捷車主從珠海回港途中，座駕疑突然「行唔到」停在港珠澳大橋上，於是打電話電召本港一間拖車公司到場解困。拖車公司接收到港人救助，在未收訂金的情況下派司機北上，豈料到場卻未見保時捷車主蹤影，結果發現慘被「放飛機」。拖車公司遂於Facebook發文譴責，又指「經濟已經咁差」，來回一轉倒蝕拖車油錢及橋費。事情引起不少網民同情，紛紛批評波子車主無品，又建議拖車公司下次無論如何都要先收取訂金。



拖車公司派司機北上拖車，豈料被客人「放飛機」。

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涉事拖車公司職員向《香港01》透露，周日（21日）晚上9時許在微信收到一則求助訊息，一名叫Kelvin的男子自稱在珠海駕車回港時，其保時捷私家車在港珠澳大橋突然「行唔到」，要求拖車公司派人到場拖車。職員指，當時公司原打算要求對方先付約1000元訂金，惟對方拒絕並指「大家都係香港人，講個信字」，拖車公司亦相信對方不會走數，於是在未收訂金的情況下，派司機北上拖車。

司機經港珠澳大橋報關及通關，約晚上11時許抵達珠海，但卻未有發現該保時捷私家車，於是即時傳訊息及致電車主，了解其實際位置。然而對方卻通通不回覆。司機不斷尋找車主，直到凌晨零時許，司機再在微信發訊息，惟對方已經拒收，懷疑已經封鎖了司機。職員指，保時捷車主突然「放飛機」，完全無任何交帶，令公司損失了來回拖車油錢及橋費，司機最終更在珠海滯留一晚。

拖車公司職員坦言，剛接求助電話時，對方曾一度講價，雙方商討過後，對方亦接受拖車價錢，想不到最後卻放飛機。職員指公司開業不久，主力做本地拖車生意，同時兼顧中港拖車服務。她指現時經濟環境惡劣，「（今次）真係完全俾人玩左一餐」，故決定在Facebook發文希望找到涉事車主，要求對方負責。

帖文引起不少網民關注，有人留言建議拖車公司任何人都不要相信：「（做生意）真係要揸正做；先收訂金才開波做嘢。」、「江湖險，心更險，當買教訓吧啦」亦有人批評保時捷車主無品，直言：「上到去都玩番香港人。」