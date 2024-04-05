今日必看8分鐘｜ 港車北上「掃把佬」隧道失事翻側｜北上睇牙成風

港車北上車禍｜「掃把佬」10.5代撞壆翻側 一男坐路邊待救

有港車北上發生交通意外。昨日（4日）深夜內地多個社交平台流傳多段影片，顯示昨晚11時許，有一輛掛着香港車牌的藍色「掃把佬（Subaru）」10.5代翻側，車頭嚴重損毀，碎片散落一地，一名身穿紅色衫的男子頭、手流血坐在路旁，多人在場了解情況，其後有救護人員到場。

飛鵝山四驅車衝落山坡 男子由消防救出 近百花林路一度全線封閉

今日（5日）下午1時許，警方接獲途人報案，指一輛私家車在飛鵝山山頂衝落約100米深山坡，懷疑有人被困。救援人員接報趕抵，發現一部四驅車在約30米下山坡，31姓鍾男司機昏迷被困車內，連忙將他救出。事主的口、雙手和雙腳受傷，隨後轉醒過來，由救護車送往伊利沙伯醫院搶救，事故原因有待調查。

赤柱舂坎角泳灘發現多個可疑包裹 警證實內藏$1900萬可卡因

一名外籍男泳客昨日（4日）下午4時39分報案，指在赤柱舂坎角泳灘發現多個可疑包裹被沖上岸，並在海中近防鯊網漂浮；打開其中一個包裹發現有白色粉末。人員趕抵發現多個約12乘22厘米、印有「TNT」字眼的長方形包裹，爆炸品處理課（EOD）及反恐特勤隊一度到場，封鎖整個泳灘和疏散泳客；消防亦拖喉戒備，人員經調查後，相信是19磚共重約19公斤的懷疑可卡因，總市值約1,900萬元。案件列發現可疑物品，交由毒品調查科跟進。

尖沙咀賊爆店門狂擸20個HERMÈS 值逾$200萬包括Mini Kelly

尖沙咀天文臺道中國五礦大廈樓上一間二手名牌寄賣店，今日（5日）遭獨行賊潛入爆竊。賊人用硬物打爛玻璃門，針對性擸走約20個HERMÈS手袋，包括極受歡迎的Mini Kelly，總值逾200萬元。

北上求醫｜收費平一半 港人深圳睇牙成風 港男換全棚牙慳近40萬

港人北上消費已成為常態，不少人更由吃喝玩樂擴展至北上求醫。近年來本港醫療資源緊張，公營醫療輪候時間長亦為人詬病，反而深圳的醫療服務令港人改觀，除了價格便宜、預約方便、環境好，最重要是輪候時間短，又愈來愈多保險計劃涵蓋大灣區醫療網絡，北上求醫或成為港人面對香港醫療樽頸的另一條出路。

觀塘食肆推10元叉燒飯 負責人：市道差自救生存 減輕打工仔負擔

疫後復常以來，本港經濟復甦遜於預期，飲食業掀起結業潮，食肆出招自救。觀塘駿業街一間燒味店近日推出限時優惠10元一盒叉燒飯，引起網民關注，吸引不少附近打工仔排隊光顧。餐廳負責人鄧先生接受《香港01》訪問表示，本港目前市道欠佳，推出優惠價只盼生存，同時惠及「捱緊嘅」香港人，冀「香港人幫番自己香港人。」

猴疱疹病毒｜漁護署指山上種足夠棵樹 切勿餵猴 長攝糖份損健康

一名37歲男子2月下旬到訪金山郊野公園被猴子所傷，3月因神智不清送院後，確診人類感染B病毒，即猴疱疹病毒，為香港首例。漁農自然護理署高級動物護理主任石仲堂今早（5日）在電台節目分享在野外遇到猴子的應對方法，他又指，過去三年猴子滋擾個案數字維持在200至300宗之間，較廿年前逾千宗滋擾個案大為減少；而過去三年猴子傷人個案也只有五至八宗。

港鐵路軌現裂縫｜張欣宇指平均一兩年出現一次 斷開路段送往研究

港鐵昨日（4日）發現荃灣綫尖沙咀站附近路軌有裂縫，復修工作今早（5日）完成。立法會議員張欣宇今早在電台節目表示，路軌斷開不算極之罕見，平均一至兩年便有機會在行車路段出現一次，又認為現時香港應對路軌斷開有完整應對機制，不太擔心整體安全性。據其了解，斷開的路軌將送往實驗室作調查及研究，分析相關裂縫是突然斷開、抑或出現裂紋一段時間後斷開，如屬後者，或與港鐵保養維修的質素有關。

七人欖球賽｜英球迷化身《龍珠》悟空狂歡 斐濟客感香港事事新奇

香港國際七人欖球賽今日（5日）於香港大球場開鑼，今屆賽事4萬張門票已全數售罄；當中有近4成屬於海外球迷購票。作為大球場最後一次舉辦國際賽事，今早球場氣氛雖然未到最鼎沸，但仍無阻一班海外球迷到場為自己國家打氣。