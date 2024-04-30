安達臣道冧天秤｜警方通緝72歲外判註冊結構工程師

2022年安達臣道房協項目3死6傷塌天秤奪命工業意外，警方表示，經全面調查及取得律政司法律意見後，今日在九龍灣以誤殺罪拘捕一名35歲男子，並同時通緝一名72歲外判註冊結構工程師。



精進時任項目經理涉誤殺被捕，將被落案起訴。（翁鈺輝攝）

警方將安達臣道塌天秤工業意外改列誤殺，東九龍總區重案組就意外進行刑事調查，經全面調查及取得律政司法律意見後，今日（30日）在九龍灣以誤殺罪拘捕一名35歲男子，並同時通緝一名72歲外判註冊結構工程師。

案發於2022年9月7日早上，秀茂坪安達臣道一地盤內一部塔式起重機倒塌，擊中附近數個臨時貨櫃辦公室，導致3名男子死亡及6名男子受傷。

被捕男子為地盤總承建商時任項目經理，現正被警方扣留調查，稍後會被落案起訴誤殺罪。

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被捕人35歲簡浩楷，為精進建築有限公司時任項目經理。他黑布蒙頭，被押往東九龍警察總部扣查。警員在單位檢取外置硬碟等證物。翻查資料，屋宇署本年1月30日新增9張「進行工程方式導致有人受傷/財產損毁」罪傳票，控告包括簡浩楷及精進建築有限公司在內的4名人士及4間公司，指他們在2022年2月15日至2022年7月27日期間，准許意外中的塔式起重機鋼支撐底座建造工程，而進行方式導致有人受傷或財產損毀。

勞工處去年3月完成調查並公布調查結果，指涉事的天秤是安裝在一個由三層工字鐵以電弧焊接組成的格排基座（grillage foundation）上。基座頂部連接天秤腳的工字鐵，意外後被發現與連接到第二層工字鐵的焊接位置的焊縫被拉開，使安裝在其上的天秤倒塌。

處方並根據《工廠及工業經營條例》（第59章）及《職業安全及健康條例》（第509章》，向相關持責者（包括有關承建商、分判商及個別人士）提出共67項檢控。