警黃大仙打擊非法收數　拉12人涉刑恐及刑毀　涉$540萬借款

黃大仙警區刑事部留意到區內非法收數活動活躍，於是在上周五（21日）至昨日（26日）展開為期6日，代號名為「破敵」的執法行動，重點打擊區內非法收數活動。行動中，警方以「刑事恐嚇」及「刑事毁壞」等罪拘捕8男4女，年齡介乎27至63歲，他們一共涉及18宗案件，涉及540萬元借款。



警方檢獲淋紅油工具及追債的字條。（黃煦緻攝）

黃大仙警區反三合會行動組主管督察林建宇表示，有部分受害人急需金錢應急，故此會向二、三線財務公司借貸，當他們無力或遲交還債務，財務公司會派出「行動組」，到受害人及其親友住址和公司作出非法收數行為當中包括淋紅油、毀壞門鎖、貼上印有受害人名稱的收數字條，以及透過電話及社交媒體騷擾及恐嚇受害人和其親友，從而迫使他們還款。

林指，警方分析上半年於黃大仙及西貢警區發生的非法收數案件，發現當中包括上門淋紅油、毀壞門鎖及電話恐嚇。經調查後，拘捕11名電話號碼登記持有人，以及1名上門收數人士，當中牽涉10宗刑事毀壞及8宗刑事恐嚇案件，涉及540萬元借款。其中涉借款案件為一名年約30歲、報稱無業人士，因生意問題需要大量現金周轉，故同財務公司借取200萬元。

警方檢獲淋紅油工具及追債的字條。（黃煦緻攝）

財務公司「行動組」淋紅油毀門鎖

12名被捕人士均持有香港身分證，報稱運輸工人、侍應、司機及無業，現正獲准保釋候查，須於7月中旬向警方報到。警方相信他們與區內非法收數活動有關，有部分人士亦與全港不同地區的非法收數活動有關。警方估計，被捕人士可以從中收到數百至1000元報酬。警方將繼續追蹤及分析被捕人之間的潛在關係，以便日後打擊操控他們的犯罪集團。

警方檢獲淋紅油工具及追債的字條。（黃煦緻攝）

警方檢獲手機及被捕人衣物。（黃煦緻攝）

黃大仙警區刑事調查隊第二隊主管督察周俊軒表示，警方留意到，不法分子會利用「低息」、「無須收入證明」、「毋須壓力測試」等作招徠。周提醒，如果市民急需金錢周轉，應該向持牌及信譽良好的財務公司借貸，亦需要注意合約的條款及細則，避免誤墮不良借貸陷阱。同時，市民亦應時刻保持警覺，如果遇到非法放債的財務公司或高利貸時，應立即通知警方。另外，市民應保護其個人資料，如犯罪集團獲得受害人資料後，除了用作非法收數外，亦可盜用其個人資料，以登記電話號碼去恐嚇其他欠債人，或開設虛疑銀行戶口用作傀儡戶口，以清洗犯罪得益。

黃大仙警區反三合會行動組主管督察林建宇（右）及黃大仙警區刑事調查隊第二隊主管督察周俊軒（左）交代案情。（黃煦緻攝）

警方提醒市民，要小心選擇財務公司，以免被不法分子將其個人資料用作不法用途。另外，市民亦應加緊留意附近有沒有可疑人士出入，如發現報警及交由警方處理。警方亦提醒市民應審慎理財，切勿向非正規財務公司借貸。暑假將至，警方提醒年輕人切勿因為了「搵快錢」、「無須經驗」等噱頭而被吸引，並要在求職時留意公司背景及信譽。

警方重申，「刑事毀壞」最高刑罰為監禁10年，而「刑事恐嚇」最高刑罰則為監禁5年，年輕人切勿以身試法。