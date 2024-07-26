半山旭龢道火｜死者兒子到殮房認屍　今日將驗屍確定死因

半山旭龢道周三（24日）發生謀殺、企圖自殺及縱火案。警方接報清暉大廈7樓一單位起火，消防員到場救出一對夫婦，惟二人先後不治。警方在場檢獲遺書，相信二人因離婚釀爭產，男死者稱要報復女死者而自殺。今日（26日）上午8時許，死者的兒子抵達西區公眾殮房辦理認屍手續，有軍裝警員陪同。據知，死者兒子今日確認父親身份，而人員將為其母親驗屍確定死因。



死者的兒子抵達西區公眾殮房辦理認屍手續，有軍裝警員陪同。（翁鈺輝攝）

周三（24日）中午半山旭龢道10號清暉大廈7樓一個單位分起火冒煙，消防員到場灌救，並在單位內救出兩名男女，二人送院經搶救，惟同日先後證實不治。警方調查發現兩名死者為夫婦，關係欠佳，已分房睡覺，並正辦理離婚手續，疑就家產問題有爭議。女死者曾向精神科求診，男傷者則沒有精神病紀錄。夫婦與一名年約30歲兒子同住，兒子出門時認為父母並無異樣。

警方在男傷者房間尋獲遺書，內容指與太太關係不好，想報復太太而自殺。女死者死因及曾否被餵食藥物均有待驗屍後確定。事件不涉及第三者問題，相信涉及資產分配有關。據悉案發單位為夫婦聯名持有；男傷者近日生意轉差，警方正調查會否與案有關。

現場是旭龢道清暉大廈。（蔡正邦攝）

單位外牆熏黑。（蔡正邦攝）

警方刑事調查隊到場。（蔡正邦攝）

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