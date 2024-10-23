元朗大王廟火｜燒毁大部份屋頂　圍牆有裂痕　屋宇署：需繼續圍封

元朗一級歷史建築「大王古廟」周一（21日）晚失火，古廟「燒通頂」嚴重焚毀，幾成廢墟，不少老街坊痛心。屋宇署今日（23日）回覆查詢時表示，古廟屋頂結構大部份已被燒毀，而圍牆不同位置有裂痕，但整體沒有明顯危險，內部仍需繼續圍封，以確保公眾安全。



屋宇署人員到場了解。（羅敏妍攝）

屋宇署指，10月21日晚上接獲消防處通知有關火警後隨即派員前往視察，發現古廟部份屋頂及結構損毀，為確保公眾安全，已要求警方將受影響範圍暫時圍封。昨日（22日）人員再跟進視察， 發現古廟的屋頂結構大部份已被燒毀，古廟圍牆不同位置有裂痕，但圍牆整體沒有明顯危險，然而古廟內部仍需繼續圍封，以確保公眾安全。

屋宇署表示，已與古蹟辦及廟宇的管理人員聯絡，為廟宇管理人員稍後所需進行的修復工作再安排詳細實地視察。

古廟「燒通頂」，內部嚴重焚毀，神像被燒至灰白。（翁鈺輝攝）

大王古廟內部嚴重焚毀，幾成廢墟。（羅敏妍攝）

古廟牆身、屋頂多處現裂縫