象鼻山路隔音屏火｜路政：已移除損壞部件　點算備件評估何時維修

荃灣象鼻山路一段隔音屏障，昨早（27日）遭火海吞噬，更波及上方行人天橋，有火球跌落馬路，來回全線封逾16小時，今日（28日）凌晨始重開。警方多次更改案件性質後，今午（28日）最終以涉嫌「縱火」拘捕一名75歲老翁，檢獲「點火器」及𠝹刀。



路政署回覆查詢時表示，涉事隔音屏損壞的隔音板部件已被移除，正籌備安裝新隔音板部件的工程，待點算現存備用物料以確定是否需採購額外物料後，路政署方可評估何時開展維修工程。



荃灣象鼻山路有隔音屏障在火警中嚴重焚毀，路政署移除損壞部件，其後緊接重鋪受損路面。（路政署Facebook）

路政署稱，昨日（27日）火警發生後，涉事隔音屏損壞的隔音板部件已被移除，而相關路段的路面已使用新物料重鋪，有助減低交通噪音對附近居民的影響。署方現正籌備安裝新隔音板部件的工程，待點算現存備用物料以確定是否需採購額外物料後，署方才可評估何時開展維修工程。

▼ 警方拘捕一名75歲老翁 ▼



警方今日（28日）晚上交代案情指，經過一晚努力，翻查大量閉路電視、向附近居民及工作人士查問後，鎖定疑犯。荃灣警區重案組今午迅速拘捕一名姓王（75歲）老翁，他居於案發現場附近，並在其身上檢獲3個中型點火器及一把𠝹刀，他涉嫌「縱火」及「管有攻擊性武器」被捕，正被扣查。消息稱，調查行動隊伍亦包括荃灣反黑組，據悉疑犯於石圍角邨附近落網。

警方今午（28日）拘捕一名75歲老翁。

▼ 今早（11月28日）現場情況 ▼



今早有探員重返現場調查。（黃學潤攝）

警方多次更改案件性質 今早「暫列縱火」探員重返現場

火警發生於昨日（27日）早上約11時09分，荃灣象鼻山路近石圍角邨石菊樓對開一段隔音屏起火，火勢猛烈，蔓延至上方行人天橋，亦有火球跌落馬路，來回全線封閉逾16小時，今日（28日）凌晨重開。警方最初將案件列作「縱火」；其後指不涉刑事成分，改列「火警」；昨晚又改列「暫列縱火」，今日凌晨再改列「火警」；至今早9時59分，再次將案件改為「暫列縱火」。今早11時，多名探員重返現場，在橋底和行人天橋上查調查；路政署人員使用3D儀器測量。

《香港01》早前獲得讀者陳先生提供的影片，拍攝到火警發生前後的過程。影片顯示時間為昨日上午11時00分14秒，可見一個人在行人天橋底徘徊；約1分鐘後，橋底又有一個人影駐足數秒。至11時01分48秒，橋底曾有人徘徊的位置，開始冒煙及疑有火光。僅僅5分鐘，火勢逐漸擴大愈燒愈猛烈，並蔓延至隔音屏，濃煙席捲半空。

▼ 讀者提供閉路電視片段 ▼



▼ 昨日（11月27日）起火情況 ▼

