南丫島外籍醉漢游泳惹失蹤疑雲 渡海泳3.8公里 鴨脷洲安全上岸
撰文：陳傲淇
出版：更新：
南丫島發生游泳失蹤事件。今晚（29日）約7時，警方接獲報案，指一名外籍男子在模達灣落海游泳，惟半個小時後仍未上岸，懷疑遇溺失蹤。同時，亦有人報案指目擊離岸近100米，有男子在水中求救。消防趕抵派出蛙人落海搜索；政府飛行服務隊亦一度派出直升機協助，惜仍無所獲。
消息稱，失蹤外籍男子45歲，偕4名朋友在上址岸邊消遣飲酒，期間懷疑事主酒醉，一時興起要下海游泳，友人嘗試阻止無果。搜索行動仍在進行中。
至晚上10時20分，該名外籍男子「渡海泳」游足3小時左右，游到大約3.8公里外的鴨脷洲海怡半島對開海面，由於無法自行上岸，於是呼救，驚動其他人報警，警員到場拋下救生圈，再由消防將他救起送院治理。
據了解，該名外籍男子送院時上身赤裸，僅穿一條短褲，懷疑身有酒氣。
屯門蝴蝶灣泳灘老翁疑遇溺昏迷 救生員救起送院惜告不治屯門第38區填料庫24歲男工人墮海失蹤 多名蛙人落水搜索昂船洲大橋男司機疑棄車跳橋 救援人員海陸空搜索97寶勒巷卡拉OK縱火17死｜警：內地部門截獲陳惠良 經深圳灣回港97寶勒巷卡拉OK縱火17死．案件重組｜陳惠良綠色樽模擬投擲汽油彈1997寶勒巷卡拉OK縱火17死｜相識者慘死 保安聞拉人：對得住死者1997寶勒巷卡拉OK縱火17死｜疑調戲女侍應捱打 黑幫掟汽油彈尋仇97寶勒巷卡拉OK縱火17死｜通緝犯陳惠良內地落網交港 1人仍在逃