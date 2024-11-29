南丫島外籍醉漢游泳惹失蹤疑雲　渡海泳3.8公里　鴨脷洲安全上岸

南丫島發生游泳失蹤事件。今晚（29日）約7時，警方接獲報案，指一名外籍男子在模達灣落海游泳，惟半個小時後仍未上岸，懷疑遇溺失蹤。同時，亦有人報案指目擊離岸近100米，有男子在水中求救。消防趕抵派出蛙人落海搜索；政府飛行服務隊亦一度派出直升機協助，惜仍無所獲。



該名外籍男子送院時上身赤裸，僅穿一條短褲。（李家傑攝）

消息稱，失蹤外籍男子45歲，偕4名朋友在上址岸邊消遣飲酒，期間懷疑事主酒醉，一時興起要下海游泳，友人嘗試阻止無果。搜索行動仍在進行中。

至晚上10時20分，該名外籍男子「渡海泳」游足3小時左右，游到大約3.8公里外的鴨脷洲海怡半島對開海面，由於無法自行上岸，於是呼救，驚動其他人報警，警員到場拋下救生圈，再由消防將他救起送院治理。

據了解，該名外籍男子送院時上身赤裸，僅穿一條短褲，懷疑身有酒氣。

外籍男事主飲酒後，在南丫島模達灣游泳失蹤。（Google Maps 截圖）