街頭借錢黨｜52歲保安訛稱家人入院借錢應急　涉21宗呃$6萬被捕

「借錢黨」再現街頭，有騙徒隨機在街頭向陌生人搭訕，並訛稱家人因急病入院，需要錢應急。其間，騙徒更會提供電話號碼及拍攝身分證予受害人，以降低戒心。騙徒得手後便會失聯。警方昨日 （17日）在荃灣以涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪拘捕一名52歲本地男子，揭發他在20個月內涉及21宗同類型案件，共騙取超過6萬元。



警方葵青警區刑事調查隊第二隊高級督察馮小曼交代案件。（羅日昇攝）

向路人訛稱女兒入院 留電話出示身分證借錢

本周日（15日），警方接獲一名19歲女受害者報案，指在上周六（14日）晚上近凌晨，在葵青區散步時，一名陌生男子上前向她借取600元港幣，男騙徒訛稱自己的女兒入院，急需現金買飯及乘搭的士去醫院探望女兒。騙徒其後索取受害人電話號碼，承諾盡快歸還金錢。

受害人不虞有詐，透過轉數快過數給騙徒。騙徒得手後離開。事隔30分鐘後，騙徒致電受害者，再次要求借取300元港幣。其間，騙徒為了獲取受害人信任，更將身份證拍照傳送予受害人。受害人感到可疑，拒絕再借錢。騙徒其後失去聯絡，受害人於是報警求助。

警方昨日（17日）在荃灣區以涉嫌「欺騙手段取得財產罪」拘捕一名52歲姓李本地男子，他報稱為保安員。警方在他身上檢獲當時提供與受害人的身份證、電話及銀行咭。隨後警方確認，騙徒訛稱女兒入院只是騙局，企圖騙取同情心，降低受害人的戒心。該名被捕人正被扣留調查，案件現由葵涌警區重案組第二隊跟進。

案件現由葵涌警區重案組第二隊跟進。(資料圖片)

20個月內涉案21宗 同樣藉口騙取6萬元

警方調查後，發現該名男子於2023年4月至今年2024年12月犯案，與另外20宗同類型發生於九龍、新界的騙案有關。當中的受害人牽涉13男7女，年齡介乎19至34歲。20名受害人均不認識該名騙徒，騙徒利用同樣理由，騙取最少130元至數萬元的款項，總共騙取6萬元。其中損失最大的案件，過程間騙徒曾還錢予受害人，其後食髓知味找再向受害人借錢，最終累計騙取24,500元。

警方呼籲，如果任何市民曾遭人以類似手法騙取財物或金錢，或有相關資料提供，請立即聯絡葵青警區重案組第二隊 3661 2940。另外，警方提醒市民不要輕易相信並借錢給陌生人。如有任何懷疑，應致電警方「防騙易熱線18222」查詢，亦可瀏覽反詐騙協調中心網頁，以獲得最新騙案手法資訊及警示。警方重申「以欺騙手段取得財產」是一個非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可判監禁10年。