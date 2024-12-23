2024年最少75宗職業死亡逾半屬猝死　工權會：制度不足家屬難追討

2024年快將完結，工業傷亡權益會（工權會）回顧今年工傷及職安大事，指據該會統計，截至12月22日，今年各行業最少發生75宗致命意外，當中最多的是猝死，達40宗，佔致命意外總數超過一半，亦較前一年數字大增近一倍。工權會總幹事蕭倩文指出，過去工權會處理的猝死個案，死因調查大多只提及事主的直接死因，沒有考慮其工作環境及工時等元素，在制度不足下，家屬追討補償時困難重重，工權會促政府積極考慮在處理工作期間猝死個案時，納入工作元素。



工業傷亡權益會（工權會）回顧2024年工傷及職安大事，圖為工權會總幹事蕭倩文（左）及幹事卓詠恩。（翁鈺輝攝）

工權會幹事卓詠恩表示，截至2024年12月22日，各行業致命意外有75宗，當中33宗涉及建造業，包括裝修及維修工程；物流、倉庫業有19宗；保安業5宗；海上工作4宗；其餘14宗涉及其他行業。75宗致命意外當中，40宗是猝死；另有12宗涉及工人受困、遭撞擊或壓倒；8宗屬高處墮下意外；6宗涉及交通事故；其餘49宗致命意外屬其他類型。

工業傷亡權益會（工權會）回顧2024年工傷及職安大事，指今年錄得最少75宗職業死亡，當中40宗涉及工作期間猝死，佔總數逾半。若以行業劃分，建造業、裝修及維修工程界別今年錄得最多職業死亡個案，達33宗。（翁鈺輝攝）

工權會總幹事蕭倩文表示，工權會今年跟進約40宗猝死個案，較去年的21宗上升近一倍；多數事主死因與冠狀動脈疾病有關。但她指出，該會過去處理的猝死個案，多數在死因調查時只提及事主的直接死因，並歸咎為事主自身疾病，沒有考慮其工作環境及工時等元素，令一些懷疑「過勞死」或「中暑」個案，家屬在追討《僱員補償條例》下的死亡補償時困難重重。

工權會指出，政府本年度新修訂《預防工作時中暑指引》，就本港暑熱情況列出不同休息時間和安排，惟不少前線管理人員未有按照《指引》安排員工休息，僱主亦指執行有困難，令《指引》名存實亡；部分工人即時在酷熱下猝死，也無被評估為中間致死，工權會認為這反映現時制度不足。

▼工人在酷熱天氣下工作情況▼



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今年職場猝死個案大增，工權會呼籲政府跟進工作期間猝死個案時，應積極考慮納入工作元素，以令懷疑因工作環境誘發自身疾病導致猝死的事主，家屬失去保障。蕭倩文亦指出，現時不少公、私營機構有推出身體檢查計劃，她呼籲政府及相關持份者，包括勞工處職業健康診所、職業安全健康局和香港建造業議會，透過改善現行機制和操作，與醫管局、衛生署及地區健康中心等機構合作，盡早發現有血壓和心臟疾病的工人，給予醫療支援，及早紓緩病情。她舉例，職業安全健康局設有「護心計劃」，若發現工人有高血壓問題，可直接轉介他們予衛生署或醫管局跟進，包括安排工人服藥治療等。

2024年9月19日，機場三跑地盤52歲姓蔡釘板工暈倒猝死，遺體被送往東區醫院殮房。（資料圖片/翁鈺輝攝）

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涉物流、倉庫類的嚴重死傷個案25宗 按年急增4倍

另一方面，工權會指出，今年涉及物流、倉庫類的嚴重死傷個案達25宗，包括19宗死亡及6宗重傷，較去年整體僅5宗意外急升4倍。據該會觀察，當中不少事故涉及未有使用正確起重工具、未有預先穩固被移動的物件，以及操作員沒有相關培訓。該會促請僱主必須確保員工使用正確的機械搬運貨物，避免出現貨物過重和失平衡。僱主亦須確保操作員按法例需要領取牌照，並確保員工有足夠的操作及安全訓練，方可讓其工作。

8宗外勞工傷2死4重傷 工權會促確保足夠安全教育

除本地勞工外，工權會指出，自2023年起政府擴大輸入外勞，至今最少批出2.8萬個輸入勞工配額。該會今年記錄及處理了8宗外勞工傷事故，其中兩人死亡、4人重傷。除輸入勞工外，工權會指當中亦涉及非法勞工，質疑可能有不少意外被瞞報，實際工傷數字恐更高。會方呼籲政府輸入外勞時，需確保聘用單位能為外勞提供足夠安全教育；入境處及勞工處則應主動到偏遠工作場所，例如回收場、貨倉、工場等地方作突擊檢查，並要加強檢控違例情況。

工業傷亡權益會（工權會）回顧2024年工傷及職安大事，圖為工權會總幹事蕭倩文（左）及幹事卓詠恩。（翁鈺輝攝）

籲加強各工種安全培訓 促專業牌照發牌更嚴謹設續牌準則

工權會另關注本港不同工種的安全培訓是否充足，指現時考取地盤「平安咭」只需上一天7.5小時課程，明顯不足以讓學員了解建築地盤的安全概念。操作升降平台更毋須考獲任何牌照，只需接受使用講解，難以令前線員工了解正式安全的工作方式，和危急情況下的應對。此外，一些持牌的專業人士續牌過於寬鬆，安全知識、技術等未必與時並進。該會期望不同的專業牌照發行要求可更嚴謹，並訂立續牌準則，確保申請者擁有專業知識之餘，亦能與時並進，掌握和更新職業安全層面的知識。