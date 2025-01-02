有片｜荃灣兩男怒火街頭　黑衫男推人遭反擊硬食6下「兜錘窩面」

網上流傳一條長1分10秒的片段，顯示兩名男子在荃灣大河道路中心扭打成一團，互相以粗口問候。初時片中黑衫男佔上風，將白鞋漢推倒在地，一下失平衡令形勢逆轉，白鞋漢共使出6下「兜錘窩面」，將對方壓倒。



網上流傳一條長1分10秒的片段，兩名男子在荃灣大河道路中心扭打成一團，互相以粗口問候。初時片中黑衫男佔上風，將白鞋漢推倒在地，一下失平衡令形勢逆轉，白鞋漢連環使出6下「兜錘窩面」，將對方壓倒。（網上片段截圖）

片段之始黑衫男將白鞋漢推倒在地，大罵「X你老X，你個冚家X」乘勝追擊扯頭髮，卻失平衡跌坐地上。

白鞋漢立即反擊，佔據上風，將黑衫男牢牢拑制於地上，怒斥「郁手？你郁手？」然後一拳打落對方面部。黑衫男企圖用手擋，但不成功，反問白鞋漢：「仲嚟（打）下嘛？」獲覆：「仲嚟就梗㗎啦！郁手玩陰招呀嘛？X你老X！」

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黑衫男無力抵抗，只能不斷問：「仲嚟？警察嚟啦！」白鞋漢聞言豪言：「我成日都畀人拉㗎啦！X你老X！」然後繼續使出「兜錘窩面」，反問：「你唔嚟（打）我嚟（打）你？」總共打中黑衫男6拳。片段就此結束。