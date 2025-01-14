泰國曼谷抵港航班現機艙老鼠　42歲內地漢涉盜逾萬元現金被捕

機場警區昨日（13日）接獲報案，指同日一班由泰國曼谷飛往香港的航班上，有乘客發現一名男子形跡可疑，懷疑盜取其他乘客行李內的財物。機場警區人員接報到場，在該男子的座位檢獲逾1萬元現金。



警方經初步調查後，以涉嫌「盜竊」拘捕一名姓謝（42歲）內地男子，據悉他持中國證件。該名男子現正被扣留調查，案件交由機場警區刑事調查隊第五隊跟進。據了解，涉事航班為泰國國際航空TG638航班。



據了解，涉事航班為泰國國際航空TG638，由泰國曼谷到港。（Flightradar24網頁截圖）

警方表示，為防止和打擊機艙盜竊案，機場警區一直與機場持份者，包括航空公司、香港機場管理局及機場保安有限公司保持密切聯絡，加強採取以情報為主導的執法行動，例如建立疑犯資料庫，收集情報作罪案分析；同時加強與航空公司的情報交流，及早鎖定較高危的航線及犯案時段，並透過定期舉辦的防罪講座，提醒航空公司留意這類航線，提高機組人員的警覺性，防止罪案發生。

案件交由機場警區刑事調查隊第五隊跟進。（資料圖片）

警方呼籲市民在機艙內應時刻保持警覺，將隨身行李上鎖並妥善保管，在離開座位時要格外小心，必須將現金和貴重物品隨身攜帶或交由同行親友保管。離開機艙前，旅客亦應仔細檢查個人財物。

警方提醒市民，「盜竊」為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁10年，市民切勿以身試法。