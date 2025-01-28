深水埗警一連兩周拘51人涉詐騙及洗黑錢　揭153人被騙逾$6800萬

深水埗警區刑事部經情報分析及深入調查後，1月13日至26日，一連兩星期展開代號「曠頂（WIDEPEAK）」行動，打擊詐騙及洗黑錢，在全港各區拘捕51人（18至64歲），他們涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱洗黑錢）」。



調查顯示，被捕人士懷疑與47宗詐騙案及洗黑錢案有關，詐騙類型包括投資、網上求職、網上情緣、網上購物及電話騙案等，牽涉153名受害人，總損失超過6,800萬元。大部分被捕人為詐騙集團提供傀儡戶口，收取並處理案中贓款。



警方呼籲市民如有懷疑請致電香港警方24小時「防騙易」諮詢熱線18222。（資料圖片）

其中一人上周三西九提堂

被捕人士為31男20女，當中包括一名為持「行街紙」的巴基斯坦籍男子、兩名分別為印度藉及菲律賓籍女子，她們均持有香港身分證；其中一名被捕人已被落案起訴，案件已於上周三（22日）在西九龍裁判法院提堂；另外44名被捕人已獲准保釋候查，須於2月中旬向警方報到，其餘人士已轉交懲教署跟進。

其中一名被捕人上周三（22日）在西九龍裁判法院被帶上提堂。（資料圖片）

深水埗警去年迄今拘282人涉黑錢案 3人加刑20%至33%

深水埗警區刑事部由2024年至今日（28日）為止，已就282名涉嫌涉及「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」罪的被捕人徵詢法律意見，其中已就108名被捕人取得律政司同意可以起訴或經已起訴，當中有33名被捕人將會在區域法院進行審訊。

所有於區域進法院進行審訊的案件，一經法庭定罪，深水埗警區會向法庭申請加重刑罰。上述被捕人當中，有39人已因「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」於法庭定罪，判處監禁3至48個月。警方就當中3名被捕人的案件成功申請加重刑罰，刑期加重20%至33%。

警方呼籲，市民不要抱僥倖心態，以為單純借出戶口或售賣個人資料開戶口，沒有直接參與違法行為就可以逃避法律責任。此外，警方亦進行防騙宣傳，包括派發傳單以及舉行防騙講座，提高廣大市民的防騙意識。

行動中，深水埗警區刑事部人員共拘51人。（資料圖片）

市民如懷疑遇上詐騙活動，切勿參與。如有懷疑，可以致電警方「防騙易」熱線18222或瀏覽「防騙視伏App」。

警方重申，串謀詐騙屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁十四年。另外，根據《有組織及嚴重罪行條例》（第455章）第25條，如有人知道或有合理理由相信任何財產全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產，即屬犯罪，可處罰款500萬港元及監禁14年，市民切勿以身試法。