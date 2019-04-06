【港產卡樂B】日耗25萬薯仔調製港口味薯片　設身份證追蹤薯源

屬於香港人的薯片！挖開泥土取出一顆又一顆薯仔，沾滿土壤的薯仔看似平平無奇，只要沖洗表面泥土及切成片狀，搖身一變成香脆可口零食。90年代中，卡樂B在香港設廠房，薯片製造工序，由薯仔入口至製成品包裝，每個步驟都一絲不苟。卡樂B四洲有限公司董事總經理胡子釗接受香港01訪問時表示，卡樂B日本總公司重視香港市場，香港子公司特意為港人，調配出本地獨有薯片口感和味道。除了味道外，還要對薯片的厚度、鬆脆度、大細及顏色做不同測試，最後得出一個港人喜歡的薯片規格。香港人最愛的口味叫「熱浪」，這香港口味，最近更走入國際，在美國市場上架。

工場平均每日用上約25萬個薯仔，以製作「香港製造」的薯片，產品「熱浪」生產最多及銷量最高。（郭倩雯攝）

薯仔翻山越嶺、乘坐一個月船程抵港，後就會運到貨廠存放。（郭倩雯攝） 外國薯仔坐一個月船程抵港 日本品牌、香港製造的卡樂B薯片深入民心，為港人熟悉的「熱浪」更衝出國際，登錄美國市場，助總公司拓展海外市場。位置將軍澳工業村的卡樂B工場，每星期都有數十萬個來自世界各地的薯仔進場，薯仔翻山越嶺、乘坐一個月船程抵港。之後就會運到貨廠存放。 薯仔列明出產地等資訊 工場設有獨立「薯仔倉」，將薯仔放進大鐵籠內，列明其原產地和日期，一旦出現狀況亦能迅速追蹤貨品資料，與當地出口商跟進，為食品安全做好把關。工場平均每日用上約25萬個薯仔，以製作「香港製造」的薯片，產品「熱浪」生產最多及銷量最高。記者訪問數位香港市民，他們異口同聲地指最喜愛口味為「熱浪」及「燒烤味」薯片。 調配香港口味薯片 卡樂品牌面世逾70年，過往以進口商品方式為香港人提供香脆零食，至1994年在香港建立生產線。胡子釗指卡樂B來港設廠後，特意為香港人重新調配口味，製造真正屬於香港人的薯片。除了味道外，還要對薯片的厚度、鬆脆度、大細及顏色做不同測試，最後得出一個港人喜歡的薯片規格。

擴展本地市場視野 積極研發新口味

熱浪代表香港 走進國際舞台

根據卡樂B銷售、調查結果顯示，香港人喜愛較惹味的口味，「熱浪」為箇中表表者，更成為代表香港的味道。「原來熱浪呢個名，喺華人市場係好出名」，胡子釗指卡樂B香港為配合總公司發展，將「熱浪」帶出香港，最近在美國市場上架，讓各地顧客都能一嚐香港人的口味。

積極研發新口味 為消費者帶來新驚喜

香港人到外地旅遊時，都樂於嘗試當地食物，故卡樂B定時推出不同國家的期間限定口味。例如：新加坡的辣蟹味及日本的醬油味，滿足香港人喜歡品嚐不同口味的特點。此外，亦會與內部開發小組積極研發新口味，透過焦點小組討論、試食及跟調味粉開發公司合作，為消費者帶來新驚喜。

經典廣告成香港集體回憶

「食卡樂B薯片，千其唔好問幾點！」記得這膾炙人口的廣告嗎？歷年卡樂B推出多個電視經典廣告，打破年齡界限，不論男女老幼都會記得這些深入民心的口號，成為香港零食界的集體回憶。近年，愈來愈多來自世界各地的零食品牌進軍香港，在零食市場上分一杯羹。面對市場挑戰，胡子釗指公司著重與消費者的溝通，透過贊助不同社區活動與消費者接觸。因此，卡樂B會舉辦不同活動，如慈善賽跑活動、推廣運動健身及慈善風氣；亦會學生參觀卡樂B廠房，推廣「自己薯片自己做」。