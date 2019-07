【風球韋帕・街市直擊】八號波街市冷清　生果檔：少一半生意

Jessica(左)與Daven(右)特意在8號風球前到街市購入生果。(鄧詠中攝)

來自英國的Jessica在港居住約兩年,她今早才從天文台資訊得悉會打風。她指,去年山竹襲港時她亦在港,相信今次風勢較去年山竹颱風弱。她表示,感受過去年山竹威力後,今次會買足夠水及食物,而她到街市就購入了生果及水,不過她認為今日較少到人街市。來自南非的Daven在港居住約5個月,他坦言首次在港經歷颱風,因此會購入多點食物儲貨(stocking up a little bit just in case)他認為今日街市價錢與平日相若。