【風球韋帕・街市直擊】八號波街市冷清　生果檔：少一半生意

天文台於今（31日）下午1時40分發出今年首個八號烈風或暴風信號。今早市民己紛紛到超市或街市「入 貨」。今日記者到筲箕灣街市視察，街市檔主直言，需要提早收檔，難免影響生意。有街坊就指，街市今日與平日的售價無異，不過人流就比平日少。

菜檔檔主陳女士指，今日生意較慘淡。（鄧詠中攝）

於筲箕灣街市擺檔約50年菜檔檔主陳女士指，今日生意較慘淡，「啲人都唔敢岀嚟，今年（打風）少幾百蚊生意。」，陳指今日街坊主要購入菜芯、白菜及蕃茄 ，「以前打風好多人買嘢，不過近年好少人光顧或轉去室內場。」有菜檔減價，10蚊兩份菜。另外，豬肉檔負責人陳先生指，由於今年已經少五成活豬，因此由去年$40一斤豬肉，導致今日$80元一斤，價格提高了一倍。 他又指，認為颱風不會逗留數天，因此不擔心生意。

生果檔負責人盧太指，擺檔近30年，惟今日「冇人買嘢」 ，「少咗一半生意，平日西瓜賣晒。」至下午1時許，僅賣了兩個西瓜，她認為因為「落雨，所以冇人敢嚟街市。」