過年前夕上水藥房門可羅雀　非連鎖藥房：辦年貨客比以往少三分一

尚有數天便到農曆新年，不少市民拜年時都會攜同幼小，送上賀年禮品迎新送舊。作為商家，固然希望過個肥年，在過往藥妝店、金舖門庭若市的上水，有非連鎖藥房職員不禁嘆息今年生意額大幅下滑，不再賺到盤滿缽滿；甚至租金減半，也無人「頂手」。旅客如何看待這種改變，為何選擇到港消費？

記者今早（19日）到上水視察區內水貨客情況，發現大型連鎖店如屈臣氏、龍鳳藥房和優品360等均有旅客在內購買年貨，藍罐曲奇、金莎、麥提莎和藥妝均為受歡迎貨品，被置於店門旁供搶購。過往最多水貨客和旅客光顧的舊墟，人流偏少，小型藥房則有較少顧客。

舊墟附近的藥房不見往日煩囂。（陳康智攝）

有小型藥房職員指，上水的舖租在半年內由以往的20多萬跌至約5萬元，仍然無人願意立刻接手，不少相熟的藥房相繼倒閉，又指「以前山旮旯嘅舖位都俾人租晒啦。」臨近新年，周末才有較多旅客到上水購物。他坦言，部份水貨客為區內居民，近期生意亦變得慘淡，相信是受近日的社會運動影響。觀察今年比以往少三分一人來港消費，認為藥房每天如果沒有10萬元營業額，昂貴租金加上雜費，「無可能做得住」。

內地旅客陳小姐表示，今年已經到港兩次消費，上週來主要是幫助親友買年貨。她認為社會運動對內地旅客購物慾影響不大，因為「會等風平浪靜的時候」來港，並會繼續到港消費。