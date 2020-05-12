工字鐵奪命意外 l 遺孀與4子女急需支援：孖女得2歲 未識叫爸爸

母親節本應是一家人共聚天倫的親子時光，但對剛失去摯親和家庭唯一經濟支柱的顏太而言，今個母親節卻是她最悲傷、最徬徨的日子，「好煩，唔知將來可以點，唯有見步行步。」 早前，勤奮好爸爸顏訓真開工期間慘遭工字鐡擊斃，遺下妻子及4名年齡分別2至12歲且患有語言發展遲緩的子女。一家人再也無法慶祝節日，更要面對痛失好丈夫、好爸爸的悲痛，並為日後生活費而憂慮。匡懷（慈善）基金知悉顏太一家遭逢巨變，盼能助他們渡過難關，故在取得家屬同意下，於「01心意」平台為顏太開設籌款項目，籌得款項將全數交予死者遺孀顏太作4名子女日後教育和生活之用。

請即到「01心意」幫助顏太及4名子女渡過難關 >> 按此捐款

工業意外無情奪命 遺孀對未來感徬徨

親戚各自都有自己嘅家庭，幫到你湊（4名子女）一個星期、兩個星期，都唔能夠長遠咁幫。佢哋起居生活樣樣都仲要人照顧，我仲點出去做嘢？ 顏太

上月下旬一宗工業意外，無情地奪走了顏訓真的性命，後事至今仍在處理當中。現時獨力照顧4名子女的顏太直言感到徬徨，「我唔識搞（後事），交晒畀姨甥處理。𠵱家都係靠先生剩低嘅幾萬蚊積蓄，同埋親戚2、3千蚊嘅幫助，但大家都有自己嘅家庭，幫得幾耐呀。」顏太表示，自2008年結婚後，她便擔任全職家庭主婦，照顧先後出生的4名子女，以及一家人的起居飲食，而全家的開支則依靠任職地盤工人的丈夫。

「就算大人唔食，都要買奶粉、尿片畀啲細路，仲要交租、水電費，唔好話儲錢，早幾年問姑媽借落嗰3、40萬都唔知幾時先還得晒。」縱然生活艱苦，但顏訓真仍自食其力，一家除學生資助外，並無領取社會援助。面對先生突然離世，顏太除感不捨，亦坦言不知未來如何是好，「一對孖女先得兩歲，好需要人照顧，兩個仔又未懂事。以前都仲話有爸爸可以幫手睇住，𠵱家連同佢哋出街都好困難，我仲點出去做嘢？」

顏太表示，昔日親子活動全由丈夫安排，家中無論大小事亦可與對方商量。現在頓失摯愛，再加上在港的親友不多，難以提供長期協助，故對未來深感徬徨。（資料圖片）

首個天人永隔的母親節

過往母親節佢（先生）都會買蛋糕返嚟慶祝，一家人一齊影張全家福，但今年... 有朋友話，我可以自己買個蛋糕番嚟，但唔係老公送，已經冇咗個意義。 顏太

一場無情的工業意外，帶走了顏訓真一家六口的平凡但溫馨的生活，兩名兒子至今仍不願提起爸爸離世一事，怕勾起媽媽及自己心中的悲痛，只會在每天早上默默地走向爸爸的神位上香、在飯前叫爸爸食飯。而一對只有兩歲的孖女因太年幼，對爸爸已不在人世仍似懂非懂，「佢哋仲未識叫爸爸，亦唔識得問，但大女會爬上枱度拎張全家福落嚟，不斷指住爸爸個頭...」對於丈夫來不及聽到女兒叫一聲「爸爸」便驟然離世，將會是顏太心中一個永遠的遺憾。

在首個失去摯親的母親節，顏太表示一家如平常日子般度過，而她亦再收不到丈夫為她特別準備的蛋糕，「我已經冇緣分、冇機會再照顧你（丈夫），希望你喺嗰度（死後的世界）會好好咁照顧自己。」

顏訓真出事前一周，才購買蛋糕與顏太慶祝生日，一家更開心地拍下全家福。誰料生命無常，此情此景只能成為顏太心中的溫馨回憶。（資料圖片）

匡懷（慈善）基金（下稱：匡懷）知悉顏太一家遭逢巨變，有見顏家頓失經濟支柱，一家五口日後生活亟需幫助，故在取得家屬同意下，特意為他們於「01心意」平台開設專屬籌款項目，籌得款項將全數交予死者遺孀顏太作4名子女日後教育和生活用途，《香港01》絕不向捐款者及慈善團體收取手續費及行政費。而匡懷兩位小小親善大使亦希望能向4名遭逢突變的小朋友送上慰問和祝福，盼他們能早日走出傷痛。

請即捐款幫助顏訓真遺孀及4名子女渡過難關：

https://heart.hk01.com/zh/project/10276

相關報道：

母親節│好爸爸遭工字鐵奪命 遺孀愁對4名語障子女：前路點行？

工傷家庭│喪命工人遺4子女均患語障 言語治療師：早跟進可改善

【工傷家庭】遺孀憂年幼子女難面對喪親痛 社工：應坦白解答疑問

奪命工傷｜跑馬地男工人地底工作遭工字鐵擊中 多處骨折送院亡

奪命工傷｜男工遭工字鐵壓斃 遺4名年幼子女 家屬悲痛認屍