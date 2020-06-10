修例風波一周年｜背中催淚彈急救員被趕出家門　母子數月無見面

過去一年，新聞畫面中的煙霧迷漫、傷者掙扎，深深烙印在港人心中。畫面中有一班人身穿著反光衣，穿梭於示威現場中，為受傷的人提供義務急救，一年下來，他們幫助過無數人療傷，但自己卻身心受創。19歲義務急救員阿仁，去年11月背部被催淚彈燒傷，幸植皮手術成功，復原情況良好。然而，催淚彈不單傷及阿仁背部，亦拉遠他與單親母的距離，出院後他被趕出家門，但阿仁帶著傷口繼續走上前線，堅持幫人的原則。

19歲的義務急救員阿仁（化名），因義務救急員的身分，與母親意見不合，被趕出家門。（林振華攝）

19歲的義務急救員阿仁（化名）去年11月於銅鑼灣示威現場受傷，背部被催淚彈燒傷，需要進行植皮手術，留醫近一個月才出院。阿仁透露，因傷口生肉，一直有滲血滲水的情況，「試過著白色衫瞓覺，瞓醒時背脊全部都係斑斑點點血漬。」休養了一個多月，阿仁便再上前線支援，當時傷口仍未痊癒。惟再到前線時，當聽到催淚彈發射的聲音，阿仁本能地縮一縮，「1月份再次去前線，爆催淚彈時真係會嚇一嚇。」阿仁最後沒有向警方投訴，因他認為沒有委任證、蒙了臉的防暴警，投訴了也找不到當事人。

回顧一年的前線救護支援，夏懿道天橋發生的種種畫面在他腦海中揮之不去，「每次行經天橋向下望，就會知道個場面有幾震撼，即係警察乜都丟過嚟，水炮又射、催淚彈又爆、海綿彈橫飛，速龍又衝過嚟，係幾震撼。」而他在橋上幫傷者洗傷口的一幕幕，仍留在心中。

背部曾中催淚彈的阿仁，坦承現時於前線聽到放催淚彈時，會心有餘悸。（林振華攝）

受傷後 被要求離家 獨自搬往大學宿舍

催淚彈不單令阿仁留下傷痕，亦在他心中亦留痕。受傷當天，他致電媽媽，對方卻稱「唔想知道，傷咗唔好返嚟」；近一個月的留醫，媽媽沒有出現。出院當天，阿仁再致電給她，電話傳來「將東西搬出去，不要再回家」的消息，於是阿仁入住了大學為他特快安排的宿舍，「阿媽完全唔理，都幾個月冇見過佢。」

出身單身家庭，阿仁稱一直以來與媽媽價值觀不同，媽媽想兒子高薪厚職，阿仁卻一直希望助人為本，將來更想進入消防處的救護職系，「佢衡量一個工作嘅價值係睇收入，我就係睇要符合我興趣同價值觀先，人工係其次，夠用就得。」到反修例運動，因阿仁經常到前線支援，令媽媽甚不高興，他曾嘗試解釋自己是為救人，媽媽卻覺得他搞事，價值觀不同的兩人，變得漸行漸遠，阿仁期望有一日母子倆能互相理解。阿仁稱，上前線是以救護角色為主，「係咩人都會幫，會係衝突過後先去幫，將自己安全放第一位。」

回顧過去一年義務急救員於示威現場情況：

+ 8 + 7 + 6

18歲義務急救員Alvin被困理大 患創傷後遺症

由公公湊大的Alvin 13歲便考到第一張急救證書，為的是在緊急時可幫助患病的公公，現時18歲的Alvin已考取7張急救相關的證書，亦是民安隊隊員。自問有一定急救經驗的Alvin，去年7月便以義務急救員身分游走於衝突現場，直至一年後的今天，大大小小的衝突中仍可見到他的身影，見證著這場運動的轉變。他印象最深刻的是某晚旺角的衝突中，一名沒有裝備、純粹路過的伯伯，因吸入催淚煙而無法呼吸，細問下得知伯伯患有癌症，身體虛弱，他和隊員估計救護車短時間內未能到達現場，決定直接背著伯伯跑去廣華醫院急症室。

Alvin稱，從未想過會發展到如此暴力，他認為是警方濫用暴力，令港人感到失望，「速龍小隊一出嚟真係無情講，香港人以前覺得警察係維持秩序、保護市民，到最後大家都心碎。」Alvin稱，不單是示威者，義務急救員、傳媒都經常被胡椒噴霧、警棍所傷。他曾於一晚中被噴3次胡椒噴霧、捱了兩、三下警棍，「由眼到心口位置都中招，呼吸唔到。」

18歲的義務急救員Alvin，經歷理大圍城事件後，患上創傷後遺症，須見心理醫生，但「放唔抵」的心態，令他堅持支援每個大大小小的示威衝突。（陳浩然攝）

被困理大 7次逃亡失敗

「中椒、食催淚煙」不可怕，令Alvin患上創傷後遺症的是去年11月發生的理大圍城事件，他被困理大數天。Alvin稱，警方曾稱義務急救員離開時不會被捕，但當他同隊的多名隊員於A Core離開時卻被捕，於是Alvin決定自尋出路，經歷過爬天橋時失手墮下、爬欄被發現、目睹防暴警用槍指住示威者頭部，他和隊員衝前將示威者拉走等，最後一次逃跑時，他打算爬路軌走，但被橋上的速龍發現，對方開了一槍，彈落在他們附近，「好大聲，唔知係咩槍，但唔係催淚彈，冇味嘅，我耳鳴，見到花火，差啲打中我地，好驚。」

7次的逃亡失敗，加上對槍聲的恐懼，Alvin放棄了再往外逃，只是在理大校園內不斷找地方藏，「好徬徨，想自殺，寫曬遺書畀屋企人，嗰種係入邊走唔到出嚟嘅感覺好辛苦，同埋不斷收到屋企人電話，第一個就喊。」直至最後一班校長與警方斡旋，允許18歲以下的人士抄下身分證資料離開，當時只有17歲的Alvin，聽取媽媽的意見，被警方抄下身分證後離開。

患上創傷後遺症 需看心理醫生

理大一事，令Alvin患上創傷後遺症，需接受心理醫生輔導，「經常性瞓唔到，好多畫面會出現係腦海，個人好徬徨。」幸好現時情況有好轉，他現在仍會出現在衝突現場，為傷者洗傷口，「曾經諗過唔再去，但心又放唔低，我唔係話要攞光環，係想幫助更多人。」為了不令家人擔心，Alvin每次出動都會向媽媽報平安，及分享實時地點給媽媽，讓她可以安心。