梨木樹邨燃燒裝置縱火案疑涉私怨　警拘16歲學生及17歲無業少年

荃灣梨木樹邨榮樹樓周日（31日）發生縱火案，有住戶單位門外被放燃燒裝置縱火。警方新界南總區重案組今（3日）於葵涌拘捕2名分別16歲及17歲少年，均有黑幫背景，警方指無證據顯示案件與社會運動或反修例事件有關，初步相信疑犯與涉案單位的住戶有私人恩怨，遂策劃縱火報復。

新界南總區重案組拘捕2名少年，涉及周日荃灣梨木樹邨1單位縱火案。（資料圖片）

2名疑犯為16歲學生及17歲無業少年，屬朋友關係，均有黑社會背景，其中1人從網上學習製作燃燒裝置的知識。新界南總區重案組高級督察梁惠儀表示，初步調查相信，涉事單位有住戶過去曾與疑犯結怨而遭到報復，無證據顯示縱火案與社會運動或反修例事件有關。

梁惠儀稱，警方於周日凌晨接獲榮樹樓1單位的女住戶報案，稱其單位外有可疑物品起火，她自行把火救熄，事件中無人受傷。警方及消防到場調查，發現被燒毀的可疑物品中，包括有手提電話、電池及電線等，爆炸品處理課奉召到場，初步相信為可疑物品是自製的燃燒裝置。

荃灣梨木樹邨周日凌晨發生縱火案，女戶主自行將火撲熄，單位對開的走廊遺下手提電話等物品，其後爆炸品處理課人員曾到場。（網上圖片）

案件交由新界南總區重案組跟進，經深入調查及情報分析，鎖定2名少年涉案，今早以涉嫌縱火，於葵涌將他們拘捕，並於他們的寓所內檢獲電話及電池等物品，2人正被扣查。

消息指，2名疑犯在示威活動現場結識，其中1名疑犯與涉事單位戶主的兒子曾發生爭執，透過另1名疑犯得到涉案物品，其後擺放到案發單位外的走廊縱火，疑用作報復私怨。

梁惠儀表示，爆炸品處理課初步相信裝置接駁化學品，但仍需進一步檢驗確定其運作方式。她指，警方高度關注案件，特別是以燃燒裝置縱火，行為嚴重危害自己及他人的人身及財產安全，並指縱火是嚴重罪行，一經定罪可被判處終身監禁。