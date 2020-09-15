疫情下庇護工場停開　學員呆坐門外空等　家長狠批政策欠靈活

新冠肺炎疫情由年初至今未停，本港大部分日間中心、庇護工場等服務暫停，頓時打亂有智障子女家庭的生活節奏，不少學員每日仍堅持要返回庇護工場，他們只能呆坐門外，家長斥政府的政策死板，令需要支援的弱智人士失去安全感，「好唔人道，啲政策要靈活啲，唔係一刀切。」 疫情下社區服務暫停，家長與智障子女在家有如「困獸鬥」，照顧者或出現情緒問題需要支援，立法會議員張超雄建議，疫情下中心社工可每日以視像形式與學員溝通，令他們可有限度維持原有生活模式；溝通的過程中，同時梳理出有緊急服務需要的家庭，及時為他們提供支援。

阿怡（化名）為一名家庭主婦，患有唐氏綜合症的兒子由6歲便進入寄宿學校，至去年畢業離校，好不容易安排兒子前往庇護工場，卻因疫情要暫停。（黃偉民攝）

阿怡（化名）為一名家庭主婦，患有唐氏綜合症的兒子由6歲便進入寄宿學校，至去年20歲畢業離校。與其他家長一樣，阿怡於兒子年滿15歲便開始輪候成人宿舍，「有位我就排，根本無得揀，好似漁翁撒網咁，變成呢種心態好徬徨。」阿怡稱，兒子住宿了逾10年，早已有固定的生活模式，因此離校後他每天仍要堅持返回宿舍，維持了一段時間才接受自己再不可寄宿。成人宿舍要用10年時間等候，阿怡早有心理準備，並為兒子安排生活，今年便安排了兒子去庇護工場，「我很開心，因為阿仔適應得好好。」

庇護工場停開 學員每日繼續返回呆坐門外

豈料，不足一個月，庇護工場便因疫情要停開，再次打亂他的生活模式，「佢又係每朝要返去工場，我跟住佢尾，去到庇護工廠有職員係到，但唔可以入去。」她透露除了兒子，亦有其他學員在工場停開時每日返至，在門外呆坐地上不願走。

阿怡稱，兒子較固執，不理解為何不能去庇護工場，會因此發脾氣，「我會有啲怨氣，我跟兒子返去幾次庇護工場，去到工場門口玻璃門，望入去空洞洞，幾千呎，你畀我仔、或者坐係𨋢門口嘅學員，放佢入去行一個圈都唔得？」阿怡認為，那怕只是讓他們進去走一圈，坐10分鐘，已經可以紓緩情緒，「我覺得好坎坷、好無奈、好唔人道，有啲政策要靈活啲，唔係一刀切。」她建議，若有新一波疫情出現，在做足消毒殺菌措施下，政府可考慮讓庇護工場學員輪流回去，每天10個也好，讓學員同家長都有喘息空間。

去到庇護工場門口玻璃門，望入去空洞洞，幾千呎，你畀我仔、或者坐係lift門口嘅學員，放佢入去行一個圈都唔得？我覺得好坎坷、好無奈、好唔人道，有啲政策要靈活啲，唔係一刀切。 阿怡

阿怡今年安排了兒子去庇護工場，「我很開心，因為阿仔適應得好好」，豈料，不足一個月，庇護工場便因疫情要停開。（黃偉民攝）

立法會議員張超雄稱，現時雖然有日間中心、庇護工場、地區支援中心等服務，惟每樣服務名額有限，都需要輪候，而且部分服務每星期只是回中心數小時，但要由父母接送，「一出街搭車佢哋唔受控。」服務資源有限，每個名額都經審查、評估，惟疫情下所有服務停止，部分家長無法處理子女情緒，「中心係經過專業評估，覺得佢哋有需要，但疫情無限期停止服務，係好矛盾。」弱智人士有其固定的生活模式，無法理解服務為何要暫停，會令他們的情緒出現倒退、甚至惡化的情況，而家長根本無法處理。

疫情短期內或無法完全消失，張超雄建議，中心可每日以視像形式與學員溝通，令他們可有限度維持原有生活模式；溝通的過程中，同時梳理出有緊急服務需要的家庭，在可行的情況下，以輪流形式、在做足防疫措施下讓學員返回中心。

請透過「01心意」捐款支持慈善機構，為智障人士、具特殊需要的孩子及成人提供服務於衣食住行、獨立生活訓練及醫療維生設備等方面提供適切的資源，為照顧者減輕重擔，減低悲劇重演的機會。按此連結捐款網頁