畢業年遇疫情　智障兒提早離宿舍　母道出照顧者悲歌：睇唔到前路

成人的身驅，6歲的心智，經10多年返學寄宿，看着仍在學寫1至10的兒子，「嗰種感受，個心真係戚戚然、好悲哀。」阿珍（化名）與丈夫育有一名兒子，今年21歲，患有中度智障，上月尾正式從寄宿學校畢業。今年對作為照顧者的阿珍而言，過得特別苦、特別難，「我個仔21歲以嚟，今年我係最大壓力，因為睇唔到條前路」。 根據社署提供的最新數字，中度及嚴重弱智人士院舍平均輪候時間分別達逾12年及逾13年。「要等10幾年先有宿位，照顧者中間有幾煎熬？小朋友離校後，家長叫救命時，又有幾多支援呢？」本月初葵涌邨發生母親勒斃智障兒倫常悲劇，照顧者的情緒已響起警號，阿珍希望悲劇能敲醒政府，改善現時落後的政策，關注智障人士及其家庭的需要。

阿珍（化名）與丈夫育有一名兒子，今年21歲，患有中度智障，8月31日正式從寄宿學校畢業。阿珍稱，今年過得特別苦、特別難。（黃偉民攝）

21歲，對於就讀寄宿學校的智障人士而言，代表著他們要離開校園宿舍，回歸家庭，該轉變可為家庭帶來翻天覆地的改變。阿珍的兒子，自13歲便入住寄宿學校，周末才會接回家團聚，「去到宿舍，幫咗我一個大忙，就係幫我處理佢啲情緒。」

原來兒子入宿舍前行為、情緒開始不受控，不再聽父母的指令，社工建議阿珍找寄宿學校，11歲開始排學位，經過2年的等候及審查，至13歲時成功入讀。在學校，兒子學會了處理情緒、基本的生活自理能力，惟周末返家時，卻情緒不穩定，「我個仔好似雙面人，情緒喺宿舍、學校都算穩定，但喺屋企，可能真係摸到我哋底線，好難捉摸。」隨著年歲的增長，心智雖沒增長，但身軀茁壯成長，兒子亦容易做出暴力行為。

阿珍憶述兒子首次出現暴力行為是在2017年，當日她與兒子搭巴士時，兒子突然動手打她，「唔知點解突然間打我，當時我唔識處理，嗰次後就好驚，真係好驚。」自那次後，除了兒子，連阿珍也要看精神科醫生，「有段時間我都諗過自殺，因為自己開始崩潰，處理唔到。」然而，兒子的暴力行為沒有因此停止，一有情緒便打父母，「佢打爸爸打得犀利啲，爸爸好驚，又唔可以還手，一見到個仔有啲情緒嚟，我哋只可以用好驚好驚好驚嚟形容。」

你要阿仔一下子摵甩學校嗰樣嘢，好難，佢接受唔到冇得返學，夾硬穿好鞋襪，孭好書包，企係門口等你，佢對學校好大歸屬感。 阿珍

訪問過程中，阿珍多次強調「好攰」、「好驚」，說到心酸時，眼淚不自覺流下。（黃偉民攝）

疫情打亂家庭計劃

「佢嘅行為、情緒影響我好大，我都要靠藥物先瞓到覺。」去年收到學校通知兒子今年8月畢業時，阿珍及丈夫已有無形的壓力，因早知不可能立即銜接到成人宿舍，夫妻已計劃兒子畢業後的生活，「個心好想做好啲，請教唔同家長，去尋求方法。」豈料，一場疫情，打亂了整個家庭的計劃。

年初新冠肺炎爆發後，學校便停課，至6月才復課了三周，又爆發第三波疫情，至8月31日兒子正式畢業，告別宿舍。過去9個月，夫婦提早體會兒子沒有寄宿的日子，發現極具挑戰，「畢業就要返屋企住，我哋可以有時間、空間慢慢去調適自己，但係我個仔唔得，上個月佢已經試過3次破壞屋企啲嘢。」7、8月出現的暴力亦比以往頻繁，「佢高過我哋，一打就打落個頭，所以今次佢一返屋企住，我好驚，冇咗個支援，個壓力真係好大，有時半夜瞓瞓下就紮醒。」

阿珍：兒子對學校好大歸屬感

疫情被困在家，兒子失去了在宿舍原有的生活模式，令他感到徬徨及失安全感，「第三波疫情，我已經即刻收埋啲校服，唔好畀佢睇到，你要佢一下子搣甩學校嗰樣嘢，好難，佢接受唔到冇得返學，半年來每日都穿好鞋襪，孭好書包，企喺門口等你話要返學，佢對學校好大歸屬感。」

有段時間我都諗過自殺，因為自己開始崩潰，處理唔到。 阿珍

阿珍希望，在悲劇發生後，政府可以聽到智障人士照顧者的哀嚎，改善對智障人士的福利政策。（黃偉民攝）

用10幾年輪候成人宿位 有幾煎熬？

阿珍於兒子15歲時便為他輪候成人宿舍，相信要輪候10多年才有宿位，她感到很無奈，當初是經評估、篩選後才獲特殊寄宿學位，現在畢業了並不代表智障人士不再需要支援，「其實佢係有咁嘅需要，點解又要剝奪咗佢權利？點解到畢業連接唔到？個銜接期冇理由相差成10幾年，中間有幾多煎熬？當小朋友離校，家長嗌救命時，又有幾多支援呢？」阿珍稱，公平點來說，現時的確有支援，但資源遠遠不夠，「樣樣都爭崩頭」。

自兒子畢業後，最大的支援是來自其他家長的互相扶持，「唔去求助就已經係盡頭，唔知幾時自己會冇咗個動力，我自己都驚，真係覺得好攰，我只係希望一樣嘢，就係我冇勇氣去放棄個仔。」阿珍希望，在葵涌邨悲劇發生後，政府可以聽到智障人士照顧者的哀嚎，改善對弱智人士的福利政策，「一個咁富有嘅城市，排10幾年宿舍，留係屋企唔係父母唔想照顧，真係力不從心，我每日都希望噚日係最差嘅一日，奈何唔係。」

當初係經過評估先有宿位，點解畢業又褪佢出嚟？其實佢係有咁嘅需要，點解又要剝奪咗佢權利？點解到畢業連接唔到？個銜接期冇理由相差成10幾年，中間有幾多煎熬？當小朋友離校，家長嗌救命時，又有幾多支援呢？ 阿珍

業界倡議政府以家庭為本作支援

根據社署提供的最新數字，中度及嚴重弱智人士院舍平均輪候時間分別達逾12、13年。漫長的等待過程，如何可令照顧者有喘息空間？

香港弱智人士家長聯會毅行者社區教育中心中心主任陳燁稱，葵涌邨母親勒斃智障兒倫常悲劇發生後，關注智障人士的社工感到很悲哀，「如果政府資源唔增加，呢個唔會係最後一個悲劇，但悲劇一個都嫌多。」陳燁表示，過去智障人士服務一直是關注智障者的需要，惟忽略了整個家庭的困境，漠視照顧者的壓力，才令悲劇會發生。

陳燁透露，現時本港的服務設施與需求不成正比，又服務規劃仍沿用20年前的舊有機制，以「專案為本」由專業醫生去評估誰需要服務，但卻缺乏了社區支援，她認為政府應該要重新檢討資源分配，以「家庭為本」，支援整個家庭的需求，揪出高危家庭，避免悲劇再生。她解釋，成年的智障人士離開寄宿學校後，家庭要面對的除了是他的起居飲食，更難處理的是智障者的情感需要，當他們出現情緒危機時，不懂用言語表達的智障者會出現反抗力，傷害自己及家人，有家長因無法接受兒子的暴力行為，而無法再面對及照顧兒子。

陳燁建議參考澳洲「個人助理」的政策，由受薪的個人助理去協助智障人士的日常需要，如照顧者沒空時，可由個人助理陪伴智障者，既可以減輕照顧者的壓力，亦可以關顧到智障者的需求。

請透過「01心意」捐款支持慈善機構，為智障人士、具特殊需要的孩子及成人提供服務於衣食住行、獨立生活訓練及醫療維生設備等方面提供適切的資源，為照顧者減輕重擔，減低悲劇重演的機會。按此連結捐款網頁