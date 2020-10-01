照顧智障兒如「困獸鬥」　慈母盼兒子早日獲宿位

葵涌邨一名婦人月初將剛離開院舍、21歲患有中度智障及過度活躍症的兒子勒斃，事件引起各界關注照顧者的困境。有不少家長亦面對過同樣問題，養兒一百歲，長憂九十九。患有自閉症及中度智障的鈺麒，曾經走失、因情緒失控要入醫院，負責照顧的媽媽重擔百上加斤，她仍不離不棄照顧愛兒。「佢成200磅，好大力，捉都捉唔住。」鈺麒媽媽擔心年紀老邁，日後照顧的工作會吃不消，她透露鈺麒已輪候宿舍達10年，在中秋節前，她最期望 是兒子能早日獲派宿位。 另一位需要宿舍服務的穎雯，同樣患有自閉症及中度智障，穎雯媽媽林太患有腳疾，她表示苦等10多年女兒可以無縫銜接宿舍服務是幸運的:「開心過中六合彩呀！」她又指，女兒入住宿舍後，除了減輕照顧壓力外，香港心理衞生會的社工亦為家長們提供不少支援，照顧家長情緒，讓大家感到並是不會獨行。

殘疾人士院舍會安排宿友周一上午返回宿舍，至周五下午由家長接回家照顧；而日間中心服務時間為早上9時至下午3時半。

照顧智障兒如「困獸鬥」 曾被失控兒子拖行

鈺麒媽媽坦言照顧兒子時彷如「困獸鬥」，幸平日安排兒子到日間中心學習，她表示兒子到中心後的行為問題及脾氣有所改善，「佢曾經走失過，去咗中心之後好好多」。

惟疫情初期，鈺麒媽憂在中心易受感染，於是帶兒子回家照顧。豈料，鈺麒疑因不適應生活驟變，出現行為問題，今年4月母子外出時，鈺麒一度走失，媽媽重提事件猶有餘悸:「嗰陣搭港鐡去到九龍塘時，佢就衝咗出去，之後好多朋友幫我放上facebook尋人，到第二日朝早7點幾，警察打俾我，話係大圍世界花園個邊搵到佢。見到佢之後佢就嗌攰同埋要食嘢。」。

「佢成200磅，好大力，試過係街到畀佢扯住行，好似馬車咁，捉都捉唔住。」最後由途人幫忙報警，鈺麒更要留院10天，鈺麒媽放心不暇，忐忑不安，更認為自己虧欠了兒子，內疚無比。這事成轉捩點之一，鈺麒媽其後帶兒子返回日間中心繼續學習，不但令自己有喘息空間，可與朋友聚會、做手工或義工。而她亦成功申請到接送服務，有義工協助接送覆診等，令照顧壓力驟減。但她最渴望仍然是兒子可獲宿位，「有暫顧位都好」。

鈺麒媽媽坦言照顧兒子時彷如「困獸鬥」。（鄧柏良攝）

暫顧服務名額僅得332個 社工認為如杯水車薪

根據立法會文件，截至2020年8月底，住宿暫顧服務的服務名額有332個。為殘疾人士提供的短期住宿暫顧服務，讓照顧者稍作歇息。香港心理衞生會總主任（服務）吳秀雯指，現時全港暫顧宿位有兩類：偶然空置位及必然位，但宿位有如杯水車薪，倘若有家人臨時有急事未能照顧其殘疾子女，中心會即時協助轉介，不過需要待當時有空置位才能安排，甚至需跨區才能有位。隆亨中心服務經理何詩韻補充，住宿服務最長只可維持兩星期，甚至只是數天。「睇到有啲家長真係好有需要，試過每間住幾日，走成3間中心。」

殘疾人士服務不單讓他們持續訓練及活動，同時亦能照料照顧者，為他們提供床心理支援及輔導服務，避免上月初葵涌邨母親勒斃智障兒的悲劇再發生。提到事件，鈺麒媽直言明白事主的徬徨焦慮，她認為政府如可提供更多宿位或其他措施支援及減輕照顧者壓力，社會悲劇都可避免。

無縫銜接宿舍服務 家長：開心過中六合彩呀！

另一名正使用宿舍服務的穎雯現年40歲，她患有中度智障及自閉症，僅有21個月大的心智。她於1999年使用展能中心日間訓練服務，至2006年入住殘疾人士宿舍，林太直言她們是幸運的一群，穎雯畢業後幾乎無縫銜接展能中心服務及殘疾人士宿舍。「佢哋呢啲人好固執，所以我哋要比佢更固執！嗰時未排到宿舍時，我已經日日帶佢嚟門口不斷話佢知『你之後係到住』」日復日、年復年，由穎雯讀書時開始輪候，苦等10多年，最終獲派入住香港心理衞生會順天中心，讓林太放下心頭大石，「開心過中六合彩呀！」

林太憶述穎雯未入宿舍前的行為讓人頭痛，曾搶陌生人的電話、眼鏡，乘車時跳躍、揼地。在家中亦會搗亂，晚上會拍枱、大叫，「因為怕佢夜晚起身嘈住人，所以我以前日日都係瞓廳，直至佢入宿舍之後，我先可以返房瞓。」她又指，穎雯的大小事一向都要由她出手協助，於是她放上萬二分的心機訓練女兒。「佢8歲嘅時候，學生有教用衛生巾，知道佢遲早都用，所以我嗰時開始，經期時都拉埋穎雯一齊，望住點換衛生巾，點樣包好佢再掉，到佢10幾歲自己嚟經，佢又真係搞得掂喎！」

林太笑指當時能無縫銜接宿舍服務，「開心過中六合彩呀！」。（鄧詠中攝）

母經歷14次手術 女兒獲派宿舍後負擔減輕

宿舍距家約數分鐘路程，但林太有腳患，需撐拐杖出入，她在25年內經歷了14次大大小小的手術，直言女兒獲派宿舍後輕鬆不少。以往覆診都要上午時段，自穎雯入住宿舍後，時間更彈性，亦令她身體及心理負荷減輕。「其實宿舍除咗幫到穎雯之外，都幫到家長唔少，最重要係有情緒支援，教我哋點處理佢失控嘅情緒。對於照顧者係一個好大嘅支援」林太直言女兒入住宿舍後，情緒控制大躍進。

一般而言，入住宿舍人士會於周五下午由家長接回家，周一上午帶回宿舍。惟受疫情影響，宿友都未能回家。近日疫情未及回穩，至周二（29日）社署仍未有有關中秋節的安排。以往中秋節，林太都會帶穎雯到家附近的廣場賞花燈，參加中秋晚會，雖然現時對當日安排亦是未知知數，林太依舊佈置好房間，手作串珠花燈，帶到宿舍與穎雯提早過節。