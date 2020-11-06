老狗遭新飼主虐打捱餓　腦退化前主人痛哭　灑淚簽棄養書助覓歸宿

13歲老狗Jacky流離失所，背後埋藏悲慘身世！日前混種犬Jacky於佐敦廟街遊盪，牠毛髮髒亂及嚴重饑餓，毛孩守護者（毛守）人員發現牠有晶片，於是通知主人到場。原來Jacky本身與前主人陳伯同住公屋，但陳伯多次被投訴罰款，無奈下將愛犬交託舊街坊照顧。可惜陳伯所托非人，Jacky慘被新主人虐打放養，牠更患有嚴重關節問題及牙周病。 人狗相逢一切盡在不言中，陳伯眼見愛犬生活淒慘，他緊抱着Jacky泣不成聲，更擔心今次離別會令Jacky人道毀滅。毛守義工經過一輪遊說後，患腦退化症的陳伯終簽署棄養書，陳伯的淚水灑在棄養書上，他希望愛犬揮別傷痛、迎接新生活。毛孩守護者創辨人Kent指，Jacky目前在仍留醫但情況還好，牠已尋獲暫托家庭。

本周三（4日）毛孩守護者接獲市民求助指，佐敦廟街街頭有一隻混種小狗遊盪。毛守人員到場，發現小狗毛髮髒亂及表現饑餓，懷疑久未進食。其後人員發現小狗身上有晶片，遂經漁護署聯絡主人到場。

原來混種小狗今年13歲、名叫Jacky，原本由陳伯及其妻飼養。後來陳伯與妻子獲派公屋，上樓後有人舉報他們於公屋飼養Jacky，兩夫婦多次被罰款。陳伯百般無奈，只好將Jacky交予廟街舊街坊照顧，可惜所托非人。據了解，舊街坊經常將Jacky放養，沒有照顧其起居生活，甚至多次虐打Jacky。

前主人患腦退化症 見愛犬後泣不成聲

患有腦退化症、行動不便的陳伯接到毛守通知後，在妻子陪同下抵達現場，陳伯眼見愛犬流離失所、生活悲慘，他亦坐在地上安撫愛犬。陳伯老夫婦不斷致電舊街坊，但對方依舊無接電話。毛守在facebook帖文指出，當時陳伯擔心Jacky被人道毀滅，聲淚俱下不斷唸道：「邊個係毛守？會唔會殺咗我隻狗？」

陳伯緊抱着Jacky泣不成聲，他擔心今次離別，會為Jacky造成致命一擊。陳伯抱著Jacky不願放手，奈何他有腦退化症及年事已高，再無力照顧愛犬。經過街坊及毛守人員勸解後，陳伯最終簽下棄養書。毛守的帖文指出當時情況：「陳伯顫顫巍巍地簽下了棄養書，落在棄養書上的淚痕、化開的墨水就如同對Jacky的揮別。」

Jacky健康問題嚴峻 已尋獲暫托家庭

毛守人員將Jacky帶到診所檢查，發現牠有嚴重的關節問題及患有牙周病，加上營養不良及年老問題，並有眼疾及輕微耳聾。由於牠曾經遭受虐待，顫抖的牠並不信任人類。毛孩守護者創辨人Kent表示，Jacky目前情況還好，牠已經尋獲暫托家庭得到照顧，Kent指希望暫托家庭定時發送新照片，讓陳伯知悉Jacky近況。

街坊：老翁經常帶狗散步

今早（6日）《香港01》記者到佐敦廟街一帶了解情況。有附近的服裝店職員稱，Jacky跟老翁居住附近一幢大廈，老翁經常帶狗散步，惟最近沒有看見他們，不知道Jacky被虐待和老翁遷至公屋一事；附近街坊指，Jacky主人年約80多歲，「狗仔由細細隻養到好大隻，成日都落街散步」。他未曾聽聞Jacky被虐打的消息，「依家接咗去動物機構到養仲好啦，伯伯年紀咁大又住公屋，俾人養就唔使擔心啦。」

房屋署：未經同意於單位飼養狗隻 會被扣5分

據房屋署資料顯示，由2003年11月1日開始，租戶未經業主書面同意，在租住單位飼養狗隻或被禁止的動物，將會按扣分制被扣分。而違例時立即扣分的項目列明「未經業主書面同意在出租單位內飼養動物」會被扣5分。

另外，房屋署會採取「可暫准原則」，處理在扣分制實施前已在公屋飼養的狗隻。根據有關原則，在2003年8月1日前已在公屋飼養的小型狗隻 (即體重少於20公斤的狗隻)，租戶必須事先獲得一次過批准，才可繼續飼養狗隻。獲批准的租戶須嚴格遵守署方訂定的守則，租戶如兩次違反飼養狗隻的守則，有關批准便會被撤銷。