蘇屋邨三屍案｜與摰愛天人永隔　爸爸認屍神情落寞

長沙灣蘇屋邨荷花樓周日（8日）發生倫常慘劇，姓朱一家四口32歲媽媽偕同10歲及6歲的一對子女，懷疑吸入過量煤氣不治，返通宵更的爸爸歸家目睹妻兒出事，崩潰大哭。死者遺體事後被移送至葵涌殮房，今日（10日），約10名親友前往葵涌殮房認屍，爸爸神情落寞，一名女親友情緒激動，痛哭失聲，離開殮房時需由親友攙扶。

周二（10日）早上，約10名親友前往葵涌殮房認屍，眾人神情悲哀，一名女親友情緒激動。（郭倩雯攝）

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原本幸福的四口之家，如今剩下36歲爸爸朱先生，與摰愛天人永隔，他昨日接受《香港01》訪問時自責因工作忽略了太太，於醫院看到妻兒知覺全無，心如刀割。

朱先生昨日在醫院見三母子最後一面，妻兒已知覺全無，情緒激動，下午在警員陪同下離開醫院，及後又返回家中助查。（資料圖片）

周日早上，警方接獲蘇屋邨荷花樓發生煤氣洩露事故，人員趕抵現場發現，32歲母親偕兒女吸入過量煤氣昏迷單位內，36歲父親通宵工作攜同4份早餐回家時，目睹妻兒被抬出單位，情緒激動需要送院，三母子其後搶救不治。警方表示，涉事單位廚房煤氣管被剪斷，通風口被布堵塞或A4紙遮蓋，形成密室效應，案件列謀殺及自殺案。據了解，警方在單位餐桌上發現一幅小朋友繪畫一家四口手牽手的畫，旁邊有懷疑是成年人寫下「對不起」3字，警方正調查是否與案有關。