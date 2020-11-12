沙田奪命車禍　鐵騎士遺孀悲痛認屍　親友：我哋期待公平審訊

33歲姓黃鐵騎士，昨日休假騎電單車外出為家人購物時，於沙田鄉事會路十字路口，遭衝燈寶馬私家車撞斃。妻子於天水圍上班期間接噩耗，立即趕往醫院，惜已陰陽相隔，遺下兩名幼女。 今（12日）早，遺孀在親友的陪同下前往富山殮房辦理認屍手續。離開殮房時，黃太神情哀傷，在場傳媒問及寶馬司機是否不負責任時，黃太哽咽答「係啊」，她亦指亡夫是家庭經濟支柱，另一名女親友則指，「我哋期待一個公平嘅審訊。」

今（12日）早，遺孀在親友的陪同下前往富山殮房辦理認屍手續,離開殮房時，黃太神情哀傷，（鄧栢良攝）

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事發為昨（11日）早約11時半，沙田鄉事會路近瀝源邨榮瑞樓對開，發生3車相撞意外，涉及的士、電單車及私家車。有車Cam拍攝到事發一刻，當時涉事電單車在源禾路等燈，轉綠燈時電單車起步沿源禾路往沙田大會堂方向行駛，駛至十字路口時，被沿鄉事會路行駛、懷疑衝燈的寶馬私家車直撞。電單車人車分離，司機飛彈數米，倒臥在一輪的士旁，電單車撞及的士車尾後墮地。而涉事寶馬撞到路牌及鐵欄後翻側，橫亘路中。

33歲姓黃鐵騎士重創送院，其後證實不治。42歲姓林寶馬男司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。