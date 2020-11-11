一周3宗電單車被撞　鐵騎士一死兩傷　涉事車輛衝燈逆線違規轉線

沙田今日（11日）發生一宗奪命車禍，一輛寶馬疑衝燈狂撞電單車，33歲鐵騎士重創不治，遺下兩幼女。這是本港一周內第3宗電單車被撞交通事故，另外2兩宗鐵騎士均為foodpanda外賣員，當中一人一度命危。3宗車禍肇事車輛分別涉嫌逆線行駛、違規轉線及衝燈造成意外，香港汽車工業學會會長李耀培指，電單車「皮包鐵」，倘遇車禍，鐵騎士傷勢會較其他司機嚴重，呼籲任何駕駛者切忌超速、越線及「爬頭」等，避免交通意外發生。

鐵騎士被撞至頭盔飛脫倒地不起。（受訪者提供）

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一周3電單車捱撞 肇事車輛涉逆線行駛、違規轉線及衝燈

上周四（5日）下午2時許，一輛七人車沿沙田多石街水泉澳邨方向行駛，至明泉樓對開逆線行車，迎頭撞到foodpanda外賣電單車及一輛停泊路邊的士，47歲姓龐外賣員被拋飛，撞向路邊一輛的士車身後墮地，頭部重創，一度危殆，其後轉為嚴重，仍要留醫。

昨日下午1時許，旺角洗衣街及弼街交界的十字路口發生車禍，洗衣街南行車輛只准直行，不准右轉弼街，但一輛的士突然右轉，撞到北行往花墟方向的foodpanda外賣電單車，50歲foodpanda外賣員墮地，手腳受傷。

今早沙田車禍，一輛寶馬私家車沿鄉事會路行駛，懷疑於源禾路十字路口衝紅燈，直撞於源禾路綠燈起步的電單車，33歲鐵騎士人車分離，飛彈數米，倒臥在一輛的士旁，重創不治。

沙田今日（11日）發生一宗奪命車禍，一輛寶馬疑衝燈狂撞電單車，33歲鐵騎士重創不治。（蔡正邦攝）

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李耀培坦言，「今日意外無人可以估計到」，亦不涉及電單車駕駛技術問題，而電單車「皮包鐵」若遇上任何交通意外本身均比較「蝕底」，他呼籲任何道路駕駛者應緊記「唔熟路就唔好快」及時刻奉公守法遵守交通規則，切忌超速、越線及「爬頭」，方能避免交通意外發生。

李耀培續稱，本港電單車鐵騎士的保護措施相對世界非常落後，除了必備的頭盔外，倘能穿著具氣囊效果的保護背心，一旦不幸遇上交通意外，亦能減少約七成的死亡率。