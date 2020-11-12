奪命車禍│肇事十字路口燈號正常　鐵騎士群組斥衝燈司機罔顧人命

沙田鄉事會路十字路口昨日發生奪命車禍，一名33歲姓黃鐵騎士命喪衝燈寶馬私家車輪下，遺下兩幼女及妻子。今早（12日）《香港01》前往肇事現場觀察，發現十字路口交通十分繁忙，各個燈號均正常，記者中午在現場觀察多小時，未見有車輛衝燈，只有少數衝燈尾，而網上多個電單車群組，都有網民留言直斥肇事寶馬司機罔顧人命，對於過去一周有3宗電單車捱撞意外，有電單車外賣員稱，行家之間今早互相叮囑，會小心駕駛。

《香港01》前往肇事現場觀察，發現十字路口交通十分繁忙。（鄧栢良攝）

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鐵騎士外賣員賴先生指，源禾路十字路口一向好繁忙，特別是收工時間，若右轉往鄉事會路，等燈的時間較長，如果直去大會堂則較暢順。對於昨日的意外，賴先生認為「責任肯定係寶馬司機到」。他又指，上周四（5日）在水泉澳邨被逆線行駛私家車撞倒的姓龐鐵騎士外賣員是其朋友，「覺得一個禮拜兩單，真係好誇張，同埋全部都係由私家車造成，行家之間都係WhatsApp群組，提醒大家揸車小心啲。」

另一鐵騎士黃先生表示，肇事十字路口交通燈分得清楚，「琴日係寶馬司機問題，冇停車直衝向前，都冇意識見到燈要停。」對於近日電單車意外頻生，黃先生指會變得警惕，「盡量唔好咁急，小心啲。」

而網上多個電單車及交通群組，均有大量留言，指摘肇事寶馬司機涉衝燈肇禍是罔顧人命，更有網民聲稱較早前目睹同一輛寶馬的行車的亂象。

沙田鄉事會路十字路紅燈長、綠燈短

記者今早於現場觀察，昨日寶馬衝燈的鄉事會路燈位，每盞紅燈約等1分15秒左右，而涉事電單車等的源禾路口燈位，則每盞紅燈等約 1分20秒，但綠燈大約只得20秒以內，出現「紅燈長、綠燈短」的情況，各路口的燈號均運作正常，記者觀察個多小時，未見車輛衝紅燈，但有少量車輛衝燈尾。

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一周3電單車捱撞 肇事車輛涉逆線行駛、違規轉線及衝燈

上周四（5日）下午2時許，一輛七人車沿沙田多石街水泉澳邨方向行駛，至明泉樓對開逆線行車，迎頭撞到foodpanda外賣電單車及一輛停泊路邊的士，47歲姓龐外賣員被拋飛，撞向路邊一輛的士車身後墮地，頭部重創，一度危殆，其後轉為嚴重，仍要留醫。

前日（10日）下午1時許，旺角洗衣街及弼街交界的十字路口發生車禍，洗衣街南行車輛只准直行，不准右轉弼街，但一輛的士突然右轉，撞到北行往花墟方向的foodpanda外賣電單車，50歲foodpanda外賣員墮地，手腳受傷。

昨早沙田車禍，一輛寶馬私家車沿鄉事會路行駛，懷疑於源禾路十字路口衝紅燈，直撞於源禾路綠燈起步的電單車，33歲鐵騎士人車分離，飛彈數米，倒臥在一輛的士旁，重創不治。