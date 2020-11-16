油麻地奪命火｜餐廳門口起火堵唯一逃生門　7名死者疑為親友關係

油麻地廣東道唐樓奪命火警，釀7死11傷，死傷者全為少數族裔，大部份為尼泊爾人士。據悉，火警單位只有一個逃生出口，當時單位外首先起火，火舌包圍惟一的逃生出口，除了一名傷者成功帶兩名小朋友逃出火海，其他人被火逼至廚房位置，其中4名傷者為逃命冒險跳窗，7名傷者逃生無門送院不治，據悉，死者為親戚關係。

單位唯一逃生出口被堵，4名傷者為逃命冒險跳窗，跳至後巷位置。（蔡正邦攝）

據了解，7名死者為親戚關係，事發時與其他人在上址開生日會，有傷者逃出火場後稱，上址為尼泊爾餐廳，他甫到達時見到餐廳前有燃燒的蠟燭放在地上，懷疑事發時地上蠟燭的火舌燃着隔音板，火勢一發不可收拾，釀成奪命火警。警方昨日記者會上稱，涉事單位為一間餐廳，警方正調查是「持牌餐廳」亦或是提供同鄉聚會的「私房菜」。

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消防處於昨晚8時39分接報火警，3分鐘後抵達現場，火勢在8鐘後被救熄。第1輛救護車在火警發生後4分鐘後抵達現場，救援人員在場分流29名人士，動用16輛救護車，將18名傷者分送伊利沙伯醫院、廣華醫院、明愛醫院及瑪嘉烈醫院。其中12名傷者嚴重受傷，主要為昏迷不醒、吸入性損傷、燒傷及逃生時腳部受傷；7人送院後，傷重不治。

起火單位位於1樓，面積約5米乘15米，屬於開放式空間，內有多張餐檯；而被困人士集中於近廚房位置，由於有大量被困人士，部分人由洗手間的窗戶跳下逃生。張續指，事發時單位火勢猛烈，嚴重焚毀，初步相信起火時正進行聚會，已成立專責小隊調查起火原因，包括聚會情況及有否易燃物品等。

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初步死者名單及傷者情況：

男童 8歲 Ryan

男子 38歲 Kandel Youba Raj

男子 39歲 Gurung Sher

男子 40歲 Ram Babu

女子 20歲 姓名不詳

女子 30歲 Anita Nimla

女子 40歲 Tampng binila

另有 3 男 4 女情況危殆；2 人情況嚴重，1人穩定、1人出院。