奪命火｜跳窗生還者憶生死一刻　大火濃煙圍困　餐廳內眾人慌亂

油麻地廣東道562號一樓無牌尼泊爾餐廳火警,造成7死8命危,今(17日)火場仍未解封,有警員在場看守。一名火警生還者憶述生死一刻,直言火警恐怖,當時他在餐廳房間內,聽到外面的客人慌張大叫「火燭」,他開門驚見大門附近的隔音板有點點星火,他趕不及找來滅火筒救人,星火已「Boom」向上燒着大門並蔓延,他退回房間,因缺氧難呼吸,曾嘗試徒手打破窗戶逃生無果,他直言一度感到絕望,「當時感覺非常差」,慶幸他終找到硬物破窗逃生,事後其腳部受傷送院。 火警前後正值排燈節,但火警奪去多條人命,令他無法再作慶祝。居住在起火餐廳樓上的他,一家妻小亦不敢再返回居住,今午欲返回家中取回財物及工作文件不果,對警員大為不滿。

生還者Kiran憶述事件猶有餘悸,他透露與妻子及一對子女,一家四口住在起火唐樓二樓單位,經常光顧涉事餐廳。事發時,他亦在位於一樓的餐廳一個房間內用膳,但並非生日聚會的參與者。其間他突然聽到出面有人不斷高呼「火燭」,Kiran開門查看,發現眾人驚惶失措,大門邊有點點亮光,他立即安撫叫他們不要緊張,並嘗試找滅火筒,但大門旁的隔音板未幾便燃起,迅速將大門燒着向天花板蔓延,演變成熊熊烈火。濃煙直攻向房間,氧氣急速減少,他感到難以呼吸,急忙退到房間窗邊,嘗試打破窗戶逃生,但初時難以打開,他恐慌不已,一度感到絕望,「 我當時感覺很差(I was very bad at that time.)」。慶幸他及時尋來硬物不斷擊向窗戶,成功後跳窗逃生,除了他,同時有另外3人一同跳窗。跳窗逃生其間,kiran腳部受傷。

Kiran與妻子及一對子女都不想回到該大廈單位居住,因為火警死了很多人,他們十分害怕。(王譯揚攝)

火警奪走多條人命,Kiran直言經歷恐佈,他與家人均感到害怕,不想回到該大廈單位居住,目前一家四口暫居於旺角酒店。受火警影響,即使正值重要的排燈節,他與家人亦無法慶祝。Kiran下午欲返回住所取回財物及工作文件等不果。他表示,事發後,警方需要他打開住所大門及落樓,雖然屋內有貴重物品,他都配合及相信警方。他的工作文件留在家中,其友人工作證件及女兒校服同樣在屋內,導致無法上班上學,他今日嘗試返回單位內取物品等,只需10分鐘,卻被警方拒絕,為此十分失望。

事發於前晚8時許,上址發生火警,3分鐘後消防抵達現場,火勢在8鐘後被救熄。起火單位位於上址大廈一樓,面積約5米乘15米,屬於開放式空間,內有多張餐檯;而被困人士集中於近廚房位置,由於有大量被困人士,部分人由洗手間的窗戶跳下逃生。意外中有7人傷重不治,12人受傷。火警導致多人死傷,連日來不時有熱心市民到現場獻花哀悼。今傍晚近6時,香港戒毒會一行十人亦到場獻花。