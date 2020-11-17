奪命火｜跳窗生還者憶生死一刻　大火濃煙圍困　餐廳內眾人慌亂

油麻地廣東道562號一樓無牌尼泊爾餐廳火警，造成7死8命危，今（17日）火場仍未解封，有警員在場看守。一名火警生還者憶述生死一刻，直言火警恐怖，當時他在餐廳房間內，聽到外面的客人慌張大叫「火燭」，他開門驚見大門附近的隔音板有點點星火，他趕不及找來滅火筒救人，星火已「Boom」向上燒着大門並蔓延，他退回房間，因缺氧難呼吸，曾嘗試徒手打破窗戶逃生無果，他直言一度感到絕望，「當時感覺非常差」，慶幸他終找到硬物破窗逃生，事後其腳部受傷送院。 火警前後正值排燈節，但火警奪去多條人命，令他無法再作慶祝。居住在起火餐廳樓上的他，一家妻小亦不敢再返回居住，今午欲返回家中取回財物及工作文件不果，對警員大為不滿。

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生還者Kiran憶述事件猶有餘悸，他透露與妻子及一對子女，一家四口住在起火唐樓二樓單位，經常光顧涉事餐廳。事發時，他亦在位於一樓的餐廳一個房間內用膳，但並非生日聚會的參與者。其間他突然聽到出面有人不斷高呼「火燭」，Kiran開門查看，發現眾人驚惶失措，大門邊有點點亮光，他立即安撫叫他們不要緊張，並嘗試找滅火筒，但大門旁的隔音板未幾便燃起，迅速將大門燒着向天花板蔓延，演變成熊熊烈火。濃煙直攻向房間，氧氣急速減少，他感到難以呼吸，急忙退到房間窗邊，嘗試打破窗戶逃生，但初時難以打開，他恐慌不已，一度感到絕望，「 我當時感覺很差（I was very bad at that time.）」。慶幸他及時尋來硬物不斷擊向窗戶，成功後跳窗逃生，除了他，同時有另外3人一同跳窗。跳窗逃生其間，kiran腳部受傷。

Kiran與妻子及一對子女都不想回到該大廈單位居住，因為火警死了很多人，他們十分害怕。（王譯揚攝）

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火警奪走多條人命，Kiran直言經歷恐佈，他與家人均感到害怕，不想回到該大廈單位居住，目前一家四口暫居於旺角酒店。受火警影響，即使正值重要的排燈節，他與家人亦無法慶祝。Kiran下午欲返回住所取回財物及工作文件等不果。他表示，事發後，警方需要他打開住所大門及落樓，雖然屋內有貴重物品，他都配合及相信警方。他的工作文件留在家中，其友人工作證件及女兒校服同樣在屋內，導致無法上班上學，他今日嘗試返回單位內取物品等，只需10分鐘，卻被警方拒絕，為此十分失望。

事發於前晚8時許，上址發生火警，3分鐘後消防抵達現場，火勢在8鐘後被救熄。起火單位位於上址大廈一樓，面積約5米乘15米，屬於開放式空間，內有多張餐檯；而被困人士集中於近廚房位置，由於有大量被困人士，部分人由洗手間的窗戶跳下逃生。意外中有7人傷重不治，12人受傷。火警導致多人死傷，連日來不時有熱心市民到現場獻花哀悼。今傍晚近6時，香港戒毒會一行十人亦到場獻花。