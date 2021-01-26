違泊寶雲徑偽造告票　「未來牛肉乾」露破綻　車主涉偽造文書被捕

撰文： 邵沛琳 最後更新日期： 2021-01-26 17:05

揸車人士最驚收到俗稱「牛肉乾」的違例定額罰款告票，為了逃避抄牌你可以去到幾盡？一名車主日前在灣仔半山寶雲徑違例泊車後，竟自製一張彷真度極高假電子告票放車頭，但百密一疏，醒目警員巡經時，發現該告票是「未來牛肉乾」，遂在附近埋伏，最終截獲男車主，並以「偽造及使用虛假文書」將他拘捕，為慳320元要負上刑責。

上周四（21日）中午12時22分，警員巡經灣仔寶雲徑一帶時，發現一輛私家車的水撥擺有一張，由當日中午12時38分發出的電子告票。而該張「牛肉乾」竟提早16分鐘發出。

警方表示，上周四（21日）中午時段，警員巡經灣仔半山寶雲徑一帶時，發現一輛深色Suzuki Solio私家車違泊，該車水撥擺有一張電子告票。消息稱，該張告票彷真度極高，不排除有人將真告票掃描後，用圖像處理軟件Photoshop刪走被抄牌車輛部分資料，再填寫日子及地點等資料製成假告票。

聰明反被聰明誤，當警員詳細檢視該張告票，發現一大破綻，警員對錶見當時是12時22分，但該告票抄牌時間竟是12時38分，相差16分鐘，其他地點、日子等資料均無誤，警員立即通知電台查核資料，證實較早前並沒有在上址發出告票，該張「未來牛肉乾」是偽造的，警員見事有蹺蹊即在附近埋伏，最終截獲男車主，並以「偽造及使用虛假文書」將他拘捕。



警方經調查後，初步相信被捕男子為逃避抄牌的320元定額罰款，將一張偽造的電子違例泊車告票，放在私家車前水撥下，意圖誤導警務人員。另外，警員亦於涉事車輛內發現另一張偽造的電子告票。

據了解，涉事車輛於2013年出廠，登記車主姓姚，報稱於觀塘居住。警方提醒各位駕駛人士，切勿為逃避罰款而以身試法，因小失大。另亦切勿違例泊車，以免造成交通阻塞或阻擋其他道路使用者視線而構成危險。警方指，使用虛假文書是嚴重罪行，根據香港法例第200章 《刑事罪行條例》，一經定罪，可處監禁14年。

去年警方推「電子牛肉乾」 掃行車證QRCode印告票

據資料顯示，警方於去年推出「電子定額罰款通知書先導計劃」，項計劃將首先應用於發出違例泊車告票，利用科技將現時手寫發出告票的程序數碼化，以提高整體的準確性。交通督導員將透過由部門提供的流動電話內的流動應用程式，輸入違例車輛資料，配合便攜式打印機於現場即時列印違例泊車告票。

有關計劃利用流動應用程式，將手寫發出違例泊車告票的程序數碼化，有助減少人為錯誤、消除對手寫文字的不同詮釋，以及提高整體準確性和減輕後端處理的人力資源。另外，「電子牛肉乾」告票三欄資料均為電腦字體，有中英文對照，最左欄資料記錄違例情況，包括車輛號碼，涉嫌犯交通違例事項記有日期、時間、違例事項編號、路名、位置等，並列有罰款額，最底部列明發出日期、簽發通知書人員號碼及所屬單位。