稱遇襲後受滋擾　天水圍社區關注組11歲阿Joel將辭任社區主任

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-02-13 05:14

現年僅11歲的「天水圍社區關注組」創辦人兼主席王繼祖（Joel），因在1月底跟進天秀路公路的噪音問題時，被跳舞老翁襲擊。事件短片上載互聯網後，原本只是小六學生的王繼祖，一夜間變成著名人物。然而，事件卻為他帶來負面影響，警方事後雖已拘捕涉案老翁歸案，但王卻表示事後不停受到滋擾。他於昨日（12日）深夜11時許透過FB「天水圍社區關注組」專頁出帖，公佈將於3月9日辭去天水圍社區關注組宏逸社區主任的職位。

王繼祖透過專頁指出，「因為近日的事情引起我精神壓力非常非常大，導致我近日經常失眠」；又指「近日某個監察聯盟起我底，甚至有某些媒體上門騷擾我的家人， 為咗我的家人、朋友、及學校的福祉著想，我便辭去社區主任職位。但是在日後我便會繼續服務社區， 希望大家了解及多謝大家對我的關心」。

較早時，該專頁亦發文譴責，指有報章記者冒認是社工及老師，進入關注組成員的寓所進行採訪，斥責該報社「毫無道德可言」。

「天水圍社區關注組」創辦人兼主席、現年只有11歲的小六生王繼祖（Joel），1月24日於天秀路公園跟進噪音問題投訴，其間遭一名跳舞阿伯頭撼門牙及毆打腹部。警方接手調查後，於今午拘捕一名80歲老翁，涉嫌普通襲擊。

王繼祖於1月24日晚上在「天水圍社區關注組」Facebook直播，指因接獲街坊投訴音量太大，下午5時許，與助理前往天秀路公園巡區時，發現一群「大媽」及老翁聚集跳舞，其間促對方調低音量，豈料一名老翁發難怒罵，其後以頭撼向其門牙位置，又捶打其腹部，助理亦同樣被打。他當晚前往天水圍警署報案，案件列作「普通襲擊」處理。警方表示，經進一步調查，於1月25日下午約4時45分，在天水圍拘捕一名80歲姓朱男子，涉嫌「普通襲擊」，已獲准保釋候查，須於2月下旬向警方報到。

11歲的王繼祖為「天水圍社區關注組」創辦人兼主席。（「天水圍社區關注組」圖片）