中大撒粉案│警再拘兩男學生　善衡書院學生會：宿舍導師被捕

撰文： 彭愷欣 最後更新日期： 2021-02-23 12:54

香港中文大學上月中發生有人向中大保安撒粉案件，警方於日前已就案件拘捕5名人士，今日（23日）警方稱再拘捕兩名男子，至今有7人涉案被捕。 警方稱，人員經深入調查後，今早約7時半分在沙田區拘捕兩名分別22歲及24歲的男子，涉嫌「非法集結」及「襲擊他人意圖導致不作出某些作為」。兩名被捕男子現正被扣留調查。據悉，兩名被捕人士均為中大學生，有份參與當日事件。

今早中大善衡書院學生會幹事會於社交網站出帖文指，一名書院職員今晨在何添堂6樓被便衣警員拘捕，據悉該職員為宿舍導師。學生會稱，10多名便衣警察連同數名保安組人員在何添堂舍監陪同下，帶同法庭許可的搜查令進入何添堂範圍。

▼▼1月25日：警搜中大宿舍拘3學生情況▼▼

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向中大保安撒粉案事發於1月11日中午，大學站A出口對開廣場的中大保安崗位，有約8名黑衣人推倒鐵欄及向保安員撒白色粉末，其後四散，一名20歲姓曹男子當場被捕。消防到場對白色粉末進行檢測，有關粉末呈弱酸性，遇水沒有反應，成分有待進一步檢驗。事發後警方於半個月內兩度進入中文大學範圍搜證，其後就案件拘捕了5名人士，早前均已獲准保釋 與於本月返署報到。

▼▼1月11日：事發當日中大保安崗位情況▼▼