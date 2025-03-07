警搗新蒲崗毒品儲存倉　檢值百萬可卡因及大麻煙　一男被捕

警方昨日（6日）搗破位於新蒲崗工廈單位的毒品儲存及分銷中心，檢獲市值超過港幣100萬元的可卡因、大麻煙，並以販毒罪拘捕一名25歲男子。



警方昨日（6日）搗破位於新蒲崗工廈單位的毒品儲存及分銷中心，檢獲市值超過港幣100萬元的可卡因、大麻煙。（翁鈺輝攝）

港島總區特別職務隊第二隊高級督察江慧明陳述案情，指港島總區特別職務隊探員根據毒品線報及深入調查，發現販毒集團利用一個位於新蒲崗的工廈單位作為儲存及分銷中心，探員昨日凌晨1時進行打擊毒品行動，在新蒲崗截查一名25歲自稱無業的本地男子，並在他身上及租用的工廈單位搜出320克可卡因、一批共含有1.3公升大麻油的電子煙及275支電子煙機，市值超過港幣100萬元。

警方以販運危險藥物罪拘捕男子，該名男子為工廈單位的租用人及負責分銷大麻煙，他現正被扣留調查。目前案件仍然調查中，該批毒品的來源地尚待調查，亦不排除有更多人被捕。

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警方提醒市民，大麻是毒品，無論吸食大麻草或大麻油容易令人上癮，對健康造成嚴重傷害，切勿鋌而走險。另外，警方留意到不法分子透過社交平台接觸年輕人，利用他們「搵快錢」的心態作招攬，年輕人不應因一時貪念或受朋輩擺佈參與非法活動。販運危險藥物屬非常嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高被罰款港幣500萬元及被判終身監禁。

警方將繼續採取更多情報主動行動，打擊販毒活動，若市民得悉有人銷售大麻或大麻產品，可致電警方舉報毒品熱線：2527 1234。