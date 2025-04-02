中學生穿校服吸煙攜燒酒相及片瘋傳　梁省德中學：嚴肅處理與輔導

今日（2日）網上流傳照片及影片，顯示有身穿校服的中學生，分別在後樓梯及廁格吸煙，其中有學生身旁更放有韓國燒酒。事件引起廣泛關注，博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學回覆《香港01》查詢表示，已展開調查，並對涉事學生進行嚴肅處理與輔導，同時也為相關學生提供適當支援和教育。



該校續指，一直致力教導學生校訓「省善修德」的精神，期望他們成為守法、守規、品學並重、勇於承擔的良好公民。學校會繼續堅守崗位，竭盡所能教導學生，讓他們在安全和平靜的環境中學習，呼籲各界給予時間和空間，並對學校予以支持。



網上流傳的照片顯示，兩名看起來一臉稚氣、身穿校服的中學生男女坐在後樓梯。女生右手拿火機及一根粗煙，並叼住香煙，看似尚未燃點，其身旁邊則放一枝韓國真露燒酒，從瓶身看來瓶內的酒水仍滿。

而另一張照片，女生一手持手機，另一隻手嘗試抖煙灰；男生則站在一旁，雙手插褲袋靜看。

▼學生於後樓梯吸煙▼



另一段影片則顯示，疑有4人於廁格內，其中2人吸食懷疑電子煙，煙霧瀰漫，男生持「煙槍」手勢甚為純熟。影片中，有人在廁格外高呼「有冇諗過公廁係反光㗎呢？」，而片中其中一名男童則指「葉sir都知啦」。片中見到正在吸煙的兩名男生，身穿相信是與後樓梯吸煙學生同一間中學的校服。

▼廁格吸食電子煙逐格睇▼



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▼廁格吸食電子煙片段▼



教育局：十分關注事件 知悉後即時聯絡學校跟進

兩宗事件均沒有標明事發地點與時間。教育局回覆查詢時指，十分關注事件，知悉後即時聯絡學校跟進。據悉，學校正深入了解事件，會按校本訓輔機制嚴肅跟進，並加強建立學生的正確價值觀及行為。教育局會繼續與學校保持聯絡，提供適切意見及支援。

教育局一直以多管齊下的方式培養學生正確價值觀和態度，包括透過學校課程、學與教資源和學生成長計劃，提升學生的自我管理能力，幫助他們在面對問題時作出客觀分析和合理判斷，從而抗拒不良誘惑。

教育局亦持續支援學校採用「全校參與」的模式，並透過跨專業協作，為學生提供全面的輔導服務，以及為家長提供諮詢服務。為此，教育局制定清晰指引，明確列出學校在處理學生行為問題時的一般原則，程序、方式及跟進工作。同時，校內不同範疇的專業人員，如學校社工、學生輔導人員及校本教育心理學家，亦會與家長攜手合作，協助學生改善行為。

此外，教育局透過「家長智Net」一站式家長教育網頁，為家長提供不同的資訊，幫助家長掌握培育子女的知識和技巧，協助子女建立健康的生活方式。

消息：本月底向立法會提交控煙修訂條例草案

今日（2日）多間本地傳媒引述衛生署消息人士指，政府本月底會向立法會提交有關控煙的修訂條例草案，務求將吸煙率由9.1%降至7.8%，措施包括打算擴大禁煙範圍，如醫院、院舍、學校等指定出入口3米範圍內列為禁煙區；亦會逐步禁止有味煙、薄荷煙以及管有電子煙彈與另類吸煙工具。