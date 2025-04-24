警大反黑拘33人　勝和廟街朗操控洗黑錢$8500萬　警起訴申請加刑

警方於過去一連3日（22至24日）展開「犁庭掃穴」打擊三合會的反罪惡行動，拘捕了33人（15至76歲），牽涉販毒、製毒、搶劫、刑事毀壞、刑事恐嚇、管有攻擊性武器、經營賭博場所、在賭博場所內賭博、使用偽鈔及詐騙等罪。



行動中，警方搗破一個黑幫洗黑錢集團，涉在兩年半內清洗超過港幣8500萬，8名骨幹成員被捕，包括一名高層成員。消息指，被捕黑幫高層是勝和現任坐館「廟街朗」，他前教纍纍，但據悉是次警方掌握足夠證據，對其作出起訴及申請加刑。另外，警方搗破多個住宅製毒工場及工廈劏房毒品倉，檢獲超過223萬元毒品，當中包括1,700支含依托咪酯的「太空油」毒品。



葵青警區特別職務隊督察王得權（左）、新界南總區刑事總部警司（行政及支援）李木易（中）及葵青警區反三合會行動組督察何煒健（右）交代案件。（林振華攝）

警方於本周二至周四（22至24日）一連3日，展開了代號「犁庭掃穴」的大型反黑行動，採取一系列情報主導的拘捕行動，主力針對區內黑社會犯罪集團控制的販毒活動，非法賭博及其他牽涉黑社會的活動，以堵截黑社會收入來源。

行動中，警方一共拘捕了33人（27男6女），年齡介乎15至76歲，他們報稱的職業包括商人、工人、侍應、學生及無業等，當中大部份被捕人士有黑社會背景。被捕人士牽涉的罪名包括「販運危險藥物」、「製造危險藥物」、「搶劫」、「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」、「管有攻擊性武器」、「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「使用偽鈔」及詐騙等罪。

警方檢取了大量的證物，包括一些武器利刀、非法賭博的工具，例如俗稱「打魚機」遊戲機、數輛私家車、手提電話及少量的現金。

行動中，新界南總區反三合會行動組亦鎖定一個由該黑社會團夥操控的洗黑錢集團，經過深入調查及分析大量銀行文件後，警方拘捕了8名骨幹成員（32至49歲），包括一名活躍在本港黑社會的高層成員。 調查顯示，該8名黑社會成員利用不同的本地銀行戶口，設立在海外的非法賭博網站，收受賭注和清洗相關的犯罪得益。集團在兩年半內合，共清洗超過港幣8,500萬的犯罪得益。

新界南總區刑事總部警司（行政及支援）李木易表示，當中該名黑社會高層成員，涉嫌用自己兩個戶口，分別在2022至2024年的18個月內，處理了大量的可疑交易，涉及清洗的犯罪得益接近港幣400萬元。警方將調查結果提交至律政司，索取法律意見後，正式落案起訴該名黑社會高層成員兩項「洗黑錢」罪名。

警方會考慮根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條向法庭申請加刑，以表達本案的嚴重性和增加阻嚇性。 至於案件中另外7名被捕人士當中，當中兩人同樣以洗黑錢罪名被起訴至法庭。 消息指，被捕黑幫高層是勝和現任坐館「廟街朗」，他曾多次被捕，如涉江湖講數飯局、比亞迪門市淋紅油及洗黑錢等。據悉是次行動，警方終掌握足夠證據，對其作出起訴。

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另外行動中，警方亦搗破了多個涉及毒品的場所，當中包括了一個製毒的場所，檢獲大量的毒品，包括了可卡因，大麻和太空油毒品，市值超過了港幣230萬元。

葵青警區特別職務隊督察王得權指，葵青警區特別職務隊聯同青衣分區特遣隊，昨午（23日）在一個青衣私人屋苑外，截獲一對正準備離開大廈的男女（18歲及28歲），並押解他們回目標單位搜查，在單位內發現560克的可卡因。

其後，警員再帶同男子到荃灣另外一個目標單位進行搜查，在單位內搜出大約1,700支的太空油毒品和1,400毫升依托咪酯的液體、500克的依托咪酯毒品；警方亦搜出電子磅及製造太空油的加熱容器。警方相信單位為一個製毒工場。警員以「販運危險藥物」的罪名拘捕了該對男女，男子被加控多一條「製造危險藥物」罪。案件檢獲的毒品市值超過200萬港幣。

而較早前（22日）警方反黑組經過深入情報分析，在葵涌葵峰街一個工廠大廈劏房單位外， 成功截查一位準備在單位離開的23歲本地男子，其後人員帶同該名男子去到目標單位進行搜查，終檢獲127克可卡因、104克氯胺酮以及92支太空油毒品的電子煙煙彈，市值約23萬港元 。警方遂以「販賣危險藥物」罪名拘捕男子，他正被扣留調查當中。

警方指，疑犯以月租4,000元港幣，租用工廠單位進行販毒活動，而有關毒品儲存倉僅運作了3個星期。警方相信，犯罪集團有組織分工仔細，部分成員負責用金錢，利誘一些渴望賺快錢的青年人，誘使他們鋌而走險，協助管理毒品倉庫；亦有成員負責供應毒品到單位內進行包裝工作；其他成員則聯絡買家取貨，將毒品供銷到區內。

葵青警區反三合會行動組督察何煒健表示，販毒集團多重分工合作模式，令警方調查難度進一步增加，惟警方會繼續高調執法，打擊毒品絕不留手。

葵青警區特別職務隊督察王得權（左）、新界南總區刑事總部警司（行政及支援）李木易（中）及葵青警區反三合會行動組督察何煒健（右）交代案件。（林振華攝）

警方指，打擊黑社會的活動及相關收入來源，一直為警務處處長首要行動項目。警方和黑社會份子勢不兩立。警方會以多角度、採取情報主導的方式，務求全面遏止牽涉黑社會相關活動 。行動中，警方成功起訴一名活躍本地的黑社會高層成員案為例，證明警方會主動出擊黑社會高層頭目和核心骨幹成員。

而在打擊毒品方面，行動中兩宗毒品案件均牽涉含有依托咪酯的太空油毒品，可見太空油毒品仍然是需關注及重視的問題。警方提醒市民，政府於今年2月14日，已將太空藥毒品 正式刊憲立法列為毒品，與其他毒品沒有差別，會嚴重損害吸食者的身心健康，令人上癮、昏迷甚至死亡，呼籲市民遠離毒品。