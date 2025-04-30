深水埗販毒車禍｜涉藏毒私家車撞斃女途人　司機加控販毒及危駕

去年3月14日深水埗發生一宗奪命車禍。當時一輛涉藏毒私家車疑違泊被警方驅趕時，突然開車逃走，其間連環撞到多輛車，一名66歲女途人更被撞飛出馬路，延至翌日不治。私家車當時32歲的男車主則於案發翌日，以涉嫌「販運危險藥物」被捕；當時22歲的私家車男司機棄車逃去，至案發兩日後涉嫌「誤殺」被捕，亦被揭發沒有有效駕駛執照；另外一名當時19歲男子，亦於案發翌日以涉嫌「協助罪犯」被捕。



該名私家車男車主於案發後，被控一項「販運危險藥物」罪，警方今日（30日）表示，經深入調查及諮詢法律意見後，他被改控3項「串謀販運危險藥物」罪。男司機早前被控一項誤殺罪，現已被加控一項「販運危險藥物」罪及一項「危險駕駛」罪。案件將於6月9日上午於東區裁判法院提堂，其後會於高等法院審理。



2024年3月14日案發後，警方封鎖現場調查。（資料圖片/梁偉權攝）

案發於去年3月14日晚上約7時30分，警方巡經青山道60號對開時，發現多輛違泊車輛阻塞交通，因此下車疏導。其間一輛私家車加速駛走，先後撞向附近兩輛私家車，再高速撞倒行人路上的66歲女途人，隨後高速駛入欽州街、元州街至近九江街，分別再撞兩車。涉事司機棄車逃去；66歲女途人捱撞後重創昏迷，延至翌日（15日）傷重不治。

警方在涉案車輛上檢獲懷疑毒品，並於現場檢獲一張香港身份證，經調查後證實屬於在逃司機。警方亦發現涉案司機逃離現場後，曾到石籬一公屋由同伙接應，案發後翌日兩人被捕。

警方強調，任何車輛如被發現用作販毒用途，其登記車主有機會須承擔共犯責任，並可能干犯「串謀販運危險藥物」罪。根據《刑事罪行條例》及《危險藥物條例》，「串謀販運危險藥物」罪屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處終身監禁及罰款500萬元。

▼2024年3月14日深水埗奪命車禍▼



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