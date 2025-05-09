大地任我行｜銅鑼灣鬧市私家車行人路「慢遊」　途人震驚：咁搞笑

銅鑼灣鬧市有私家車「大地任我行」。今晚（9日）網上流傳影片，見到一輛黑色本田私家車，在時代廣場對開介乎利園山道至波斯富街的一段羅素街行人路上慢駛。當時遊人如鯽，私家車在人群中緩緩前行。途人為避開私家車，只能靠邊步行，亦因此「回頭率」極高，不少人避過私家車後，不禁回頭觀看眼前「奇景」。



有途人不值司機所為稱，「即刻可以告佢呀！」、「咁搞笑？」片中亦傳出數下車輛響咹聲，但未能確定是否由涉事私家車發出。私家車其後駛入波斯富街，左轉往利舞臺方向。另一段影片則見到，私家車轉入波斯富街後，不夠一個街口，已被交通警員截停。



警方回覆《香港01》查詢時表示，事發4月30日晚上7時06分，警方接獲一名女途人報案指，一輛私家車駛上羅素街行人路西行，轉入波斯富街，警員跟進截停涉事私家車，記錄涉事司機資料，繼續調查事件。



私家車在銅鑼灣時代廣場對開的羅素街行人路上，由利園山道方向往波斯富街方向行駛。（fb馬路的事討論區/Bosco Chu）

上載影片的網民斥私家車司機「目中無人目無法紀」，有人則質疑私家車司機的行為已屬危險駕駛；亦有網民笑言私家車「嘩， 真係大地任我行喎」。

私家車在銅鑼灣時代廣場對開的羅素街行人路上，由利園山道方向往波斯富街方向行駛，途人為避開私家車，只能靠近行人路的兩邊步行。（fb馬路的事討論區/Bosco Chu）

翻查資料，去年11月一輛白色積架（Jaguar）SUV私家車，在九龍灣常悅道零碳天地行人路上行駛，警方兩日後拘捕涉案女司機，並控以「危險駕駛」罪。今年1月則有一輛平治私家車，在元朗鳳攸北街無視正等候過馬路的途人，由行人過路處「直剷」行人路行駛，警方兩日後公布將控告涉案男司機「不小心駕駛」。

▼2024年11月18日私家車九龍灣常悅道行人路行駛▼



一名女子站在私家車左邊與司機對話；有途人因行人路受阻，要繞道到車前而行。（香港交通及突發事故報料區fb/Kat Shum）

▼2025年1月20日私家車元朗鳳攸北街行人路行駛▼

