林俊傑演唱會│皇崗第二晚過關暢順　皇巴派雙層車絡繹不絕疏客

歌手林俊傑（JJ）一連兩日（24日及25日）晚上，於啟德體育園主場館舉行演唱會。前日首晚演唱會於晚上10時52分完場，惟東鐵羅湖站尾班車於11時01分開出，不少內地歌迷未能趕及，須轉至落馬洲（皇崗口岸）過關，至凌晨時分仍然大排長龍。而昨日（25日）第二晚演唱會過後，多輛穿梭巴士接載大批歌迷前往落馬洲皇巴站；而皇巴亦派出多輛雙層巴士，加緊疏導乘客前往深圳皇崗口岸。



就現場所見，穿梭巴士與皇崗巴士均絡繹不絕，每輛巴士大約接載百多名乘客。每逢穿梭巴士到達皇巴站，只需略為排隊，數分鐘後乘客已可轉乘皇巴，故沒有出現首晚演唱會後排長龍的情況。據知，香港落馬洲管制站、與深圳皇崗口岸的過關情況，同為暢順。

皇巴派出雙層車疏導乘客。(李家傑攝)

皇巴派出雙層車疏導乘客。(李家傑攝)

來自深圳的歌迷林先生表示，他第一晚亦有來看演唱會，離開會場返深圳時相當擠塞；而今次由會場乘坐穿梭巴士到落馬洲皇巴站，亦只需約1小時。由於他本身住在深圳，故沒有留港的打算。

約百多名乘客數分鐘內即由穿梭巴士轉乘皇巴。(李家傑攝)

約百多名乘客數分鐘內即由穿梭巴士轉乘皇巴。(李家傑攝)