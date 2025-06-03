食水現黑點｜水務署：山麗苑水質安全惟有沉積物　已促物管洗水缸

粉嶺皇后山邨食水驚現黑色點狀物，引起居民驚慌。雖然水務署前日（6月1日）表示，全邨住宅及商場的食水缸經已清洗，屋苑外的政府喉管水樣本「水質清澈」，未有異常；惟居民反映洗缸後食水仍有黑點。《香港01》日前亦接獲鄰近的山麗苑居民投訴，指山麗苑亦現類似個案，食水同樣出現黑點。該居民指「洗完額頭生瘡一大粒，從來都未試過，都唔知係咪關啲水事。」



山麗苑楹山閣住戶湯小姐5月31日用一次性毛巾包裹水喉出水口，其後拆開毛巾即大吃一驚，「打開嚟睇，黑色嘅，真係好誇張！」（讀者湯小姐提供）

水務署就山麗苑食水污染事件回覆《香港01》。水務署發言人指，署方於5月31日至6月1日間曾接獲報告，指山麗苑食水有黑色沉積物，署方隨即跟進並已從該屋苑各座水缸抽取水樣本化驗，結果顯示水樣本水質安全，惟發現有沉積物。

鑑於山麗苑與皇后山邨的食水供應，均源自同一內部供水系統，水務署已要求山麗苑物業管理公司清洗水缸。而物業管理公司已安排於6月3日及4日，清洗屋苑內各座的食水缸。水務署會在清洗水缸後再抽驗水樣本，署方亦會繼續與該屋苑物業管理公司保持緊密聯繫並提供技術建議，持續監測水質，確保食水安全。

至傍晚6時許關愛隊已派發逾200箱枝裝水。（王譯揚攝）

皇后山邨大批居民發文，指邨內食水管流出大量不明黑點。（讀者提供）